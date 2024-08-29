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الحمادين: ديوان المحاسبة سيدقق القوائم المالية للأحزاب والحملات الانتخابية

8/29/2024 3:02:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ايمان الفارس رعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الخميس، إطلاق الخطة الاستراتيجية لديوان المحاسبة للأعوام 2024 - 2027.
وقال رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين، إن الخطة تؤطّر لخارطة طريق واضحة تستند لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني نحو تطوير عمل الجهاز الأعلى للرقابة المالية في المملكة، بما يحقق التكامل بين مؤسسات الدولة كافة.

وأشار إلى أن التوجيهات الملكية ركزت على ضرورة تطوير منهجية عمل الديوان وآلية إعداد تقاريره بصفته أهم أجهزة الرقابة في الدولة، مع الالتزام بمعايير الموضوعية والشفافية.

وأوضح أن الديوان يعمل على تحقيق رؤى الملك للتحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام بمكوناتها السبعة ويتبنى منهجيات التدقيق التي تعزز مراكز الإيرادات وسلامة واكتمال الأنظمة المحوسبة الخاصة بالمعلومات المالية.

وأكد أن إعداد الخطة مر بمراحل عديدة من التحضير والدراسة وفق منهجية محكمة ورصينة وبما يلبي توقعات جميع الشركاء، وشمل ذلك، مناقشات مكثفة مع الأطراف ذات العلاقة بما فيها السلطة التشريعية والجهات الحكومية الخاضعة للرقابة والمنظمات المهنية والشركاء الدوليين والمواطنين، وكذلك تم إجراء تقييم شمولي لبيئة عمل الديوان وواقع العمل لدى الجهات الخاضعة للرقابة باستخدام وسائل تحليل واستقصاء متقدمة، وتم كذلك مراجعة نتائج الخطط الاستراتيجية السابقة، من ثم تحديد دور الديوان ضمن مساري التحديث الإداري والاقتصادي اللذين أمر بهما جلالة الملك، مشيرا إلى أن الخطة تستند إلى توظيف التكنولوجيا والعنصر البشري الكفؤ، وتتضمن 5 أهداف استراتيجية يندرج تحتها 19 محورا.

وأشار الحمادين، إلى أن الديوان يقوم بتدقيق القوائم المالية للأحزاب السياسية والحملات الانتخابية بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث نظم الديوان أخيرا ورشة تدريبية متخصصة في تدقيق الحملات الانتخابية وتمويل الأحزاب اعتمادا على تجارب دولية وذلك بالتعاون مع مبادرة سحما، موضحا أن الديوان سيعقد ورشة عمل لأعضاء مجلس النواب الجدد بالتعاون مع "المستقلة للانتخاب" وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بهدف إطلاع الأعضاء الجدد على الأدوار التي تقوم بها الجهات الرقابية، وأهمية التقارير الرقابية ومخرجات التدقيق في تعزيز المساءلة.

وبين أن الديوان وفي أطار توطيد علاقته مع القطاع الخاص فقد وقع عدة مذكرات تفاهم مع منظمات وجمعيات مهنية وشركات محاسبة كبرى لتوفير تدريب متخصص للكوادر الفنية، وسيتم توقيع مذكرتي تفاهم مع جهاز الإمارات للمحاسبة وجهاز التدقيق البولندي، علما أن الديوان يرتبط باتفاقيات مشابهة مع الأجهزة الشقيقة في كل من السعودية وقطر.

وأشار إلى أنه وتحقيقا للتوجيهات الملكية السامية في تعزيز استقلالية ومهنية ديوان المحاسبة، فإن النية تتجه لإخضاع الديوان لمراجعة النظير (Peer Review) وذلك بالتعاون مع أجهزة الرقابة العليا في كل من المملكة المتحدة وبولندا، إذ تعتبر هذه المهمة من الممارسات الدولية الفضلى والتي يتم تطبيقها في المملكة لأول مرة، حيث سيتم عمل مهمة استباقية لتقييم أداء الديوان واستقلاليته باستخدام نموذج قياس الأداء المعتمد من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI) وذلك بالتعاون مع البنك الدولي.
وأكد الحمادين، أن الديوان سيعمل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على تنفيذ مهمة تدقيق عالية الأهمية على المستوى الوطني، والتي تتمثل بتقييم عمل وحدات وأنظمة الرقابة الداخلية في الجهات الخاضعة للرقابة كافة، إذ تشكل هذه المهمة متطلبا سابقا للتركيز على ممارسات التدقيق اللاحق والتخفيف تدريجيا من إجراءات التدقيق المسبق، وهذا من شأنه أن يعزز استقلالية الديوان ويعطي للجهات الخاضعة للرقابة حرية أكبر في اتخاذ القرار ويساعد في انجاز معاملات المواطنين دون تأخير.

وثمن الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة، لتعزيز استقلالية الديوان ودعم خطط التطور المؤسسي، مقدرا الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة المكلفة بتصويب ومتابعة الاستيضاحات الموثقة، والتي تسهم في تسريع استجابة الجهات المعنية لتصويب المخالفات المرصودة.

من جهتها، قالت المدير الإقليمي لمنطقة جنوب الاتحاد الأوروبي في برنامج "سيجما" التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بيلار اورميخانا، إن برنامج "سيجما" يتعاون مع الأردن منذ 2009، بتمويل الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي مكّنه من العمل في مجالات متعددة.

وأضافت أن ديوان المحاسبة، باعتباره المؤسسة العليا للرقابة المالية في الأردن، يلعب دورا مهما بشكل خاص بإدارة المالية العامة؛ حيث يوفر ضمانات للبرلمان والمواطنين بأن حسابات الحكومة، تدار بشكل عادل وحقيقي، ما يضمن إنفاق الأموال العامة للأغراض المقصودة ووفقا للقوانين والأنظمة ذات الصلة.

وأوضحت أن أهمية العمل الفعال لديوان المحاسبة يتجاوز الجوانب المالية، فهو يساعد على تحسين كفاءة وفعالية العمليات الحكومية وضمان محاسبة المسؤولين عن التعامل مع الأموال العامة عن أفعالهم.

وأكدت اورميخانا، أن الخطة الاستراتيجية تم إعدادها وتطويرها بطريقة شاملة ومهنية، بعد تقييم نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات الحالية، كما تم إعدادها بما يتماشى مع خارطة طريق تحديث القطاع العام وللمساعدة في تعزيز المساءلة والحوكمة في الهيئات الحكومية، وضمان التكامل مع هيئة مكافحة الفساد ووحدات الرقابة الداخلية، وتتضمن الخطة أهدافا طموحة ومستقبلية، وتحدد الرؤية التي يود ديوان المحاسبة تحقيقها.

من جهته، قدم أمين عام ديوان المحاسبة أحمد السواعي، أبرز ملامح منهجيات التدقيق الحديثة في الديوان، مؤكدا أن محاور الخطة الاستراتيجية تتلخص في نهج تدقيق مبني على تقييم المخاطر، وضمان جودة العمليات الرقابية ومخرجاتها، والتركيز على فرص تحسين الإيرادات وضبط الإنفاق، توصيات ملائمة وقابلة للتطبيق، وتقييم وتحسين نظم الحوكمة والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
وبين ان نطاق تطبيق المنهجيات الحديثة يشمل كافة الأعمال الرقابية الرئيسة المستهدفة في الديوان وهي، الرقابة المالية، الرقابة على الأداء، الرقابة على العمليات والالتزام، الرقابة على المشاريع، الرقابة على أنظمة المعلومات، والتقييم العام لأطر الحوكمة، إدارة المخاطر، الاستراتيجيات والرقابة الداخلية في الجهات.
--(بترا)


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