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العيسوي يتفقد مشروع إعادة تأهيل مدرسة عماد الدين زنكي الثانوية للبنين بمادبا

8/29/2024 3:02:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تفقد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، يتفقد بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة ومحافظ مادبا فيصل سميران، اليوم الخميس الموافق ٢٩-٨-٢٠٢٤ ، مشروع إعادة تأهيل مدرسة عماد الدين زنكي الثانوية للبنين بمحافظة مادبا.

ويأتي تأهيل وصيانة المدرسة، بناء على توجيهات ملكية، حيث يتم تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل في سياق المبادرات الملكية بالتعاون والشراكة مع وزارة التربية والتعليم.

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