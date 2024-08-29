العيسوي يتفقد مشروع إعادة تأهيل مدرسة عماد الدين زنكي الثانوية للبنين بمادبا

العيسوي يتفقد مشروع إعادة تأهيل مدرسة عماد الدين زنكي الثانوية للبنين بمادبا
التاريخ
8/29/2024 3:02:56 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تفقد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، يتفقد بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة ومحافظ مادبا فيصل سميران، اليوم الخميس الموافق ٢٩-٨-٢٠٢٤ ، مشروع إعادة تأهيل مدرسة عماد الدين زنكي الثانوية للبنين بمحافظة مادبا.
ويأتي تأهيل وصيانة المدرسة، بناء على توجيهات ملكية، حيث يتم تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل في سياق المبادرات الملكية بالتعاون والشراكة مع وزارة التربية والتعليم.
MENAFN29082024000072011014ID1108616800
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.