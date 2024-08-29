مؤسسة ولي العهد تعقد الحفل السنوي الثالث لبرنامج خطى الحسين



وتخلل الحفل، الذي انعقد في نادي الملك الحسين، وحمل اسم "للقيادة مسار" فقرات سلطت الضوء على رحلة عمل البرنامج، وأثره على الشباب والشابات، بحضور أكثر من 70 شخصية قيادية وطنية من شركاء وداعمين وموجّهين.



ويأتي الحفل السنوي في إطار تكريم 40 شابا وشابة من مختلف محافظات المملكة، أتموا متطلبات البرنامج في فوجه الثالث على مدار عام كامل.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي، إن البرنامج عمل خلال العام المنصرم على رفد الشباب والشابات بالمعارف والمهارات والأدوات القيادية، والفكرية اللازمة، ليكونوا قادة فاعلين في القطاعات العامة أو الخاصة أو المدنية.

وأضافت، ان البرنامج اتاح للمشاركين فرصة التدريب والتشبيك مع مجموعة من الشركاء المحليين، والإقليميين والدوليين، إضافة الى مشاركتهم في مسار الإرشاد والتوجيه الفردي من قبل شبكة من الموجّهين والخبراء المختصين في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وأوضحت المؤسسة "أن رحلة المشاركين في البرنامج تختتم بمسار "التحدي الوطني"، والذي يعمل من خلاله الشباب والشابات على تقديم مقترحات لحلول تنموية تعالج عددا من التحديات الوطنية، ويتم عرضها أمام لجنة من المحكّمين والمختصّين".

وعبّر رئيس مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد المهندس غسّان إيليّا نُقل عن فخره برحلة برنامج خطى الحسين، قائلا "لقد عملنا داخل مؤسسة ولي العهد على صياغة البرنامج مستلهمين رؤية سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، الذي يؤمن بوجود طاقات استثنائيّة لدى شبابنا، حيث وجّه سموّه بشكل مباشر إلى ضرورة توفير جميع الإمكانات والفرص والموارد لتبني هذه الطاقات ورعايتها".

وأضاف نقل، "لقد حرصنا في المؤسسة على أن يخلق البرنامج بيئة حقيقية تزيد من فرص إيجاد نماذج شبابية تتحلى بروح المبادرة، وتؤمن بأن طريق النجاح تبدأ بالخدمة المجتمعية"، مستعرضا قصص نجاح لشباب وشابات من مشاركي الأفواج السابقة الذين عملوا على تنفيذ مبادرات ومشروعات مجتمعية في مختلف محافظات المملكة، وغطّت عددا من القطاعات مثل التعليم والسياحة والتطوع.

وختم نُقل كلمته مهنئاً الشباب والشابات ودعاهم للتحلي بالعزيمة والإيمان بأنفسهم واستكمال مسيرتهم في خدمة الأردن، قائلا "اسمحوا لي أن أخبركم أننا نعرف حجم المسؤوليات التي تحملونها، ولكننا أيضاً نعرف أنكم أهلٌ لها، نعم أنتم قادرون على المساهمة بمستقبل أفضل".

من جهتها، قالت المشاركة بيسان الكردي إن برنامج "خطى الحسين" لم يكن مجرد تجربة تعليمية، بل كان "رحلة لاكتشاف الذات وتعزيز القدرات، حيث ساعدني أنا وزملائي على إدراك وجود فرصة للتطور والنمو خلف كل تحدٍ وهو ما اسهم في تعزيز شغفي وزملائي للمساهمة في ترك بصمة وأثر مجتمعي".

وفي السياق ذاته، قال المشارك يوسف القحافي "برنامج خطى الحسين هو نقطة تحول في حياتي وواجبنا اليوم أنا وزملائي، الحفاظ على نقطة التحول الايجابية وأن نصنع منها انطلاقة قوية لكل فرد فينا باستغلال ما لديه من مهارات زرعها البرنامج فيه وأخرى صقلها، وإننا قد تعلمنا أن كل خطوة لنا هي تجديد للانطلاقة، وتجديد للعهد الذي قطعناه على أنفسنا برد الجميل لهذا البلد وخدمته ما حيينا".

وتخلل الحفل عرض لعدد من تجارب الشباب على لسانهم، كما تسلّم المشاركون شهادات تقديراً لمشاركتهم واجتيازهم مراحل البرنامج.

--(بترا)