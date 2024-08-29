قصة الطفل يزن.. من تحت الركام في غزة إلى سماء الأردن

MENAFN - Alghad Newspaper) في قصة تجسد الصمود والأمل، يروي الطفل الفلسطيني يزن، البالغ من العمر 15 عامًا معاناته من إصابة بليغة جراء منزله في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تسببت بفقدانه لقدميه ويده اليمنى.



عاش يزن لحظات من الخوف والرعب عندما انهار منزله بفعل القصف، ليفقد وعيه تحت الركام قبل أن يُنقل إلى أحد مستشفيات قطاع غزة حيث تلقى العلاج الأولي، وبعد جهود مضنية من الطاقم الطبي، تم إنقاذ حياته رغم الجروح البليغة التي تعرض لها.



وفي بادرة إنسانية، وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، بتقديم العون والمساعدة الطبية للطفل يزن، ونقله إلى عمان لتلقي العلاج اللازم.



وصل يزن إلى المدينة الطبية في عمان، حيث استقبله الفريق الطبي من الخدمات الطبية الملكية، وبدأت على الفور مراحل العلاج، التي شملت عدة عمليات جراحية معقدة تمهيدا لتركيب أطراف صناعية.



بعد أسابيع من التأهيل المكثف والتدريب، تمكن يزن من السير مشيا مرة أخرى معتمدًا على ثلاثة أطراف صناعية تم تركيبها له. في مشهد مؤثر، وعندما خطا خطواته الأولى، عبر يزن بكلماته البريئة والبسيطة عن شكره العميق للأردن ولجلالة الملك عبدالله الثاني ولنشامى الخدمات الطبية الملكية الذين قدموا له فرصة جديدة للحياة. قال يزن: "شكراً للأردن وشكراً لجلالة الملك عبدالله، أنتم أعدتم لي حياتي".

قصة يزن هي قصة أمل وإصرار. قصة طفل واجه الظلم بأقوى أسلحته، وهو الإيمان بالحياة والأمل بالغد الأفضل. هي رسالة قوية للعالم بأن أطفال غزة ليسوا مجرد أرقام في الأخبار، بل هم قصص حياة تستحق أن تروى.



وكانت الخدمات الطبية الملكية وفي إطار دعم الجهود الإنسانية، أطلقت مبادرة "استعادة الأمل" لمساعدة مبتوري الأطراف في قطاع غزة، تشمل تقديم الدعم الطبي والتأهيل النفسي وتوفير الأطراف الصناعية للمحتاجين. وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين جودة حياة المصابين وضمان قدرتهم على الاندماج مجددًا في المجتمع.



وتاتي المبادرة بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث قامت الخدمات الطبية الملكية بالتعاون مع شركتين متخصصتين بتوفير تقنية جديدة تمكن من تركيب طرف اصطناعي فعال خلال ساعة واحدة فقط، ما يتيح للمصابين أن يصبحوا قادرين على مساعدة أنفسهم والآخرين بسرعة.



وتجسد قصة يزن والمبادرة الجديدة، الأمل والإصرار على مواجهة التحديات، وتؤكد على الروابط الأخوية والإنسانية بين الشعبين الفلسطيني والأردني، وتبرز الدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية في دعم القضايا الإنسانية العادلة، وأن الأردن سيواصل وقوفه إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم، وبما يعزز الأمل لديهم ويخفف من معاناتهم. (بترا)