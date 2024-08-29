مسرح الشمس يحتفل بتخريج الدفعة الأولى من برنامجه التدريبي الفني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد - يستعد مسرح الشمس للاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من برنامجه التدريبي الفني، الذي سيقام تحت رعاية وزيرة
الثقافة د. هيفاء النجار مساء الأحد المقبل في مسرح الشمس، بحضور الشركاء والداعمين والمدربين والمتدربين، إضافة إلى أصدقاء المسرح ورواده.
مشروع أكاديمية الشمس للفنون المسرحية، الذي انطلق قبل أشهر عدة، بدعم رئيسي من مؤسسة عبد الحميد شومان/ ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، وبدعم من مبادرة زاد الفنون وحكمت الثقافة، يعد أول برنامج من نوعه في الأردن. هذا البرنامج، الذي صمم خصيصا لدعم الموهوبين من جيل الشباب المسرحيين، قدم 136 ساعة تدريبية مكثفة في مجالات متعددة من الفن المسرحي.
شارك في البرنامج التدريبي نخبة من المدربين العرب والأردنيين. من العرب الفنان السوري أيمن زيدان، الذي لعب دورًا بارزصا في هذا البرنامج، إذ قدم مساق "الرؤية الإخراجية من النص إلى العرض"، بينما أضاف الفنان السوري فايز قزق خبرته في مساق "الارتجال وبناء المشهد المسرحي". كما شارك د. سامح مهران من مصر في تقديم مساق "أسس كتابة النص المسرحي". يشار إلى أن مشاركة الفنانيين جاءت تلبية لمبادرة مسرح الشمس لتعزيز التبادل الفني والثقافي بين الفنانين العرب والشباب الأردنيين.
من المدربين الأردنيين قدم د. عبدالسلام قبيلات مساقًا مكثفًا لإعداد الممثل، بينما ساهمت د. نجوى قندقجي في تدريب المشاركين على الصوت والإلقاء المسرحي. في حين شاركت الأستاذة سارة الفاعوري في مساق الحركة المسرحية، وقدمت الأستاذة سمر دودين محاضرات ملهمة عن دور الفن في المجتمع، كما ألقى الأستاذ باسم دلقموني محاضرات في تاريخ الفن والمسرح.
تقدم للانضمام للبرنامج التدريبي مئتا موهوب من الجنسين، وتم اختيار 78 منهم للمقابلات. وبعد عملية تقييم دقيقة، بدأت ورشات البرنامج التدريبي بـ29 شابًا وفتاة، منهم 15 فقط أكملوا جميع مراحل البرنامج بنجاح وسيتم تكريمهم في حفل التخرج.
مسرحية "دائرة الطباشير" كانت تتويجًا للجهود المبذولة في هذا البرنامج، حيث أشرف الفنان السوري أيمن زيدان والمخرج د. عبدالسلام قبيلات على تدريب الموهوبين المشاركين في إعداد هذا العرض المسرحي. يشار إلى أن هذه المسرحية قدمت عروضًا في عمان، وقامت بجولة في مدينتي الفحيص والزرقاء، مما أتاح للمشاركين فرصة تطبيق ما تعلموه على خشبة المسرح أمام الجمهور.
الفنانة حياة جابر، مديرة مسرح الشمس، أكدت أن أهمية هذا البرنامج تكمن في كونه يركز على جيل الشباب، سواء، من حيث المشاركين أو المدربين، مما ينسجم مع رؤية المسرح لدعم المواهب الشابة وتعزيز دورهم في المجتمع الفني.
مسرح الشمس هو مسرح تدريبي يهدف إلى تطوير الثقافة والفن في الأردن مع التركيز على دعم الفنانين الشباب. تأسس بجهود فردية كمؤسسة غير ربحية، ويعد أول مسرح ريبورتوار في الأردن، إذ إنه يقدم برنامجًا دائمًا من العروض المسرحية والموسيقية. يوفر المسرح مساحة لتدريبات الفنانين وعروضهم، ويعزز مهاراتهم من خلال ورش عمل متخصصة في الفن المسرحي. كما يساهم المسرح في رفع سوية المعايير الفنية وخلق نبض ثقافي في الأردن، ويتميز بإنتاج عروض دورية تحت اسم "ريبورتوار مسرح الشمس"، مما يساعد على جذب الجمهور ودمجه في المشهد الثقافي، إضافة إلى بناء علاقات تعاون مع المسارح العربية والدولية لتقديم عروض متنوعة ومبتكرة.
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