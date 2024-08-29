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مسرح الشمس يحتفل بتخريج الدفعة الأولى من برنامجه التدريبي الفني

8/29/2024 3:02:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد - يستعد مسرح الشمس للاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من برنامجه التدريبي الفني، الذي سيقام تحت رعاية وزيرة الثقافة د. هيفاء النجار مساء الأحد المقبل في مسرح الشمس، بحضور الشركاء والداعمين والمدربين والمتدربين، إضافة إلى أصدقاء المسرح ورواده.
مشروع أكاديمية الشمس للفنون المسرحية، الذي انطلق قبل أشهر عدة، بدعم رئيسي من مؤسسة عبد الحميد شومان/ ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، وبدعم من مبادرة زاد الفنون وحكمت الثقافة، يعد أول برنامج من نوعه في الأردن. هذا البرنامج، الذي صمم خصيصا لدعم الموهوبين من جيل الشباب المسرحيين، قدم 136 ساعة تدريبية مكثفة في مجالات متعددة من الفن المسرحي.
شارك في البرنامج التدريبي نخبة من المدربين العرب والأردنيين. من العرب الفنان السوري أيمن زيدان، الذي لعب دورًا بارزصا في هذا البرنامج، إذ قدم مساق "الرؤية الإخراجية من النص إلى العرض"، بينما أضاف الفنان السوري فايز قزق خبرته في مساق "الارتجال وبناء المشهد المسرحي". كما شارك د. سامح مهران من مصر في تقديم مساق "أسس كتابة النص المسرحي". يشار إلى أن مشاركة الفنانيين جاءت تلبية لمبادرة مسرح الشمس لتعزيز التبادل الفني والثقافي بين الفنانين العرب والشباب الأردنيين.
من المدربين الأردنيين قدم د. عبدالسلام قبيلات مساقًا مكثفًا لإعداد الممثل، بينما ساهمت د. نجوى قندقجي في تدريب المشاركين على الصوت والإلقاء المسرحي. في حين شاركت الأستاذة سارة الفاعوري في مساق الحركة المسرحية، وقدمت الأستاذة سمر دودين محاضرات ملهمة عن دور الفن في المجتمع، كما ألقى الأستاذ باسم دلقموني محاضرات في تاريخ الفن والمسرح.
تقدم للانضمام للبرنامج التدريبي مئتا موهوب من الجنسين، وتم اختيار 78 منهم للمقابلات. وبعد عملية تقييم دقيقة، بدأت ورشات البرنامج التدريبي بـ29 شابًا وفتاة، منهم 15 فقط أكملوا جميع مراحل البرنامج بنجاح وسيتم تكريمهم في حفل التخرج.
مسرحية "دائرة الطباشير" كانت تتويجًا للجهود المبذولة في هذا البرنامج، حيث أشرف الفنان السوري أيمن زيدان والمخرج د. عبدالسلام قبيلات على تدريب الموهوبين المشاركين في إعداد هذا العرض المسرحي. يشار إلى أن هذه المسرحية قدمت عروضًا في عمان، وقامت بجولة في مدينتي الفحيص والزرقاء، مما أتاح للمشاركين فرصة تطبيق ما تعلموه على خشبة المسرح أمام الجمهور.
الفنانة حياة جابر، مديرة مسرح الشمس، أكدت أن أهمية هذا البرنامج تكمن في كونه يركز على جيل الشباب، سواء، من حيث المشاركين أو المدربين، مما ينسجم مع رؤية المسرح لدعم المواهب الشابة وتعزيز دورهم في المجتمع الفني.
مسرح الشمس هو مسرح تدريبي يهدف إلى تطوير الثقافة والفن في الأردن مع التركيز على دعم الفنانين الشباب. تأسس بجهود فردية كمؤسسة غير ربحية، ويعد أول مسرح ريبورتوار في الأردن، إذ إنه يقدم برنامجًا دائمًا من العروض المسرحية والموسيقية. يوفر المسرح مساحة لتدريبات الفنانين وعروضهم، ويعزز مهاراتهم من خلال ورش عمل متخصصة في الفن المسرحي. كما يساهم المسرح في رفع سوية المعايير الفنية وخلق نبض ثقافي في الأردن، ويتميز بإنتاج عروض دورية تحت اسم "ريبورتوار مسرح الشمس"، مما يساعد على جذب الجمهور ودمجه في المشهد الثقافي، إضافة إلى بناء علاقات تعاون مع المسارح العربية والدولية لتقديم عروض متنوعة ومبتكرة.

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