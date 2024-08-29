Thursday, 29 August 2024 11:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


15 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

8/29/2024 2:48:14 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب فى الأسواق المحلية بقيمة 15 جنيهًا، فى منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بفعل تراجع الأسعار العالمية وانتعاش حركة البيع العكسى بالسوق.

قال سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لمنصة“آى صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا سجل نحو 3440 جنيهًا، مقارنة بنحو 3455 جنيهًا فى ختام تعاملات أمس.

موضوعات متعلقة تخصيص 91 مليار جنيه لدعم الخبز بموازنة 2024-2025 “الشيخ للمنسوجات” تستثمر 75 مليون جنيه لإنشاء مصنع للغزول بـ((العاشر)) وزير التجارة العراقي: تذليل العقبات أمام الشركات المصرية لزيادة التبادل التجاري

أضاف إمبابى، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 3932 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 2949 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 27520 جنيهًا.

وأوضح أن حركة البيع العكسى أدت إلى زيادة المعروض بالسوق مع تراجع الطلب، بجانب تراجع الأسعار العالمية بقيمة 21 دولارًا لتسجل الأوقية نحو 2504 دولارات.

MENAFN29082024000202011048ID1108616649

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث