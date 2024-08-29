15 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب فى الأسواق المحلية بقيمة 15 جنيهًا، فى منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بفعل تراجع الأسعار العالمية وانتعاش حركة البيع العكسى بالسوق.

قال سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لمنصة“آى صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا سجل نحو 3440 جنيهًا، مقارنة بنحو 3455 جنيهًا فى أمس.

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أضاف إمبابى، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 3932 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 2949 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 27520 جنيهًا.

وأوضح أن حركة البيع العكسى أدت إلى زيادة المعروض بالسوق مع تراجع الطلب، بجانب تراجع الأسعار العالمية بقيمة 21 دولارًا لتسجل الأوقية نحو 2504 دولارات.