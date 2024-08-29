15 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب فى الأسواق المحلية بقيمة 15 جنيهًا، فى منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بفعل تراجع الأسعار العالمية وانتعاش حركة البيع العكسى بالسوق.
قال سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لمنصة“آى صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا سجل نحو 3440 جنيهًا، مقارنة بنحو 3455 جنيهًا فى ختام تعاملات أمس.
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أضاف إمبابى، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 3932 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 2949 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 27520 جنيهًا.
وأوضح أن حركة البيع العكسى أدت إلى زيادة المعروض بالسوق مع تراجع الطلب، بجانب تراجع الأسعار العالمية بقيمة 21 دولارًا لتسجل الأوقية نحو 2504 دولارات.
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