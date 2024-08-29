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الرقابة المالية تُقر إجرارات زيادة رأسمال بنك قناة السويس إلى 6.5 مليار جنيه

8/29/2024 2:05:43 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في اجراءات زيادة رأسمال بنك قناة السويس، إلى 6.5 مليار جنيه.

جاء ذلك وفقًا لأحكام المادة 48من قواعد القيد بالبورصة المصرية.

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وقالت الرقابة المالية إن ذلك وفقًا لقرار مجلس ادارة البنك المنعقد بتاريخ 19 أغسطس 2024 بزيادة رأس المال المصدر من 5 مليارات جنيه إلى 6.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.5 مليار جنيه.

وأوضحت، أن الزيادة تمول من واقع حصة المساهمين في حساب التوزيع المقترح عن العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2023.يشار إلى أن بنك قناة السويس حقق أرباحاً بلغت 1.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2024، مقابل أرباح بلغت 628.04 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2023.

وكان تقدم بنك قناة السويس إلى إدارة البورصة بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 5 مليار جنيه إلى 10 مليار جنيه، وذلك في ضوء تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك.

وقالت البورصة إنه جاري فحص واستكمال المستندات المقدمة تمهيدًا للعرض على لجنة القيد.

حققت نتائج أعمال بنك قناة السويس عن الربع الأول من 2024، ارتفاع في الأرباح إلى 611 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 250.8 مليون جنيه عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2023.

وبلغ صافي الدخل من العائد 1.09 مليار جنيه عن الربع الأول من 2024، مقابل صافي دخل من العائد بقيمة 707 مليون جنيه عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2023.

وسجل صافي الدخل من الاتعاب والعمولات 198 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2024، مقابل 224 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.

وحققت نتائج أعمال بنك قناة السويس عن 2023، أرباح بقيمة 2.293 مليار جنيه خلال 2023، مقابل أرباح بقيمة 1.04 مليار جنيه في 2022.

وارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال العام الماضي إلى 3.242 مليار جنيه، مقابل دخل بلغ 1.89 مليار جنيه في 2022.

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