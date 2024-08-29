الرقابة المالية تُقر إجرارات زيادة رأسمال بنك قناة السويس إلى 6.5 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في اجراءات زيادة رأسمال بنك قناة السويس، إلى 6.5 مليار جنيه.
جاء ذلك وفقًا لأحكام المادة 48من قواعد القيد بالبورصة المصرية.
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وقالت الرقابة المالية إن ذلك وفقًا لقرار مجلس ادارة البنك المنعقد بتاريخ 19 أغسطس 2024 بزيادة رأس المال المصدر من 5 مليارات جنيه إلى 6.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.5 مليار جنيه.
وأوضحت، أن الزيادة تمول من واقع حصة المساهمين في حساب التوزيع المقترح عن العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2023.يشار إلى أن بنك قناة السويس حقق أرباحاً بلغت 1.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2024، مقابل أرباح بلغت 628.04 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2023.
وكان تقدم بنك قناة السويس إلى إدارة البورصة بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 5 مليار جنيه إلى 10 مليار جنيه، وذلك في ضوء تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك.
وقالت البورصة إنه جاري فحص واستكمال المستندات المقدمة تمهيدًا للعرض على لجنة القيد.
حققت نتائج أعمال بنك قناة السويس عن الربع الأول من 2024، ارتفاع في الأرباح إلى 611 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 250.8 مليون جنيه عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2023.
وبلغ صافي الدخل من العائد 1.09 مليار جنيه عن الربع الأول من 2024، مقابل صافي دخل من العائد بقيمة 707 مليون جنيه عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2023.
وسجل صافي الدخل من الاتعاب والعمولات 198 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2024، مقابل 224 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.
وحققت نتائج أعمال بنك قناة السويس عن 2023، أرباح بقيمة 2.293 مليار جنيه خلال 2023، مقابل أرباح بقيمة 1.04 مليار جنيه في 2022.
وارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال العام الماضي إلى 3.242 مليار جنيه، مقابل دخل بلغ 1.89 مليار جنيه في 2022.
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