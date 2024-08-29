%52 نموًا فى أرباح بنك ABC النصف الأول من 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) حقق بنك“ABC مصر” صافى أرباح 1.07 مليار جنيه عن الستة أشهر المنتهية فى 30 يونيو 2024 بنسبة نمو 52%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وقال البنك، فى بيان، إن إجمالى إيرادات النشاط سجل 2.54 مليار جنيه مصرى فى 30 يونيو 2024 بمعدل نمو 32% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، كما بلغ صافى الدخل من العائد 2.16 مليار جنيه بمعدل نمو 31%.
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وأوضح البنك، أن صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بلغ 254 مليون جنيه مصرى فى 30 يونيو 2024 بمعدل نمو 11% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
كما بلغ إجمالى الأصول 77.7 مليار جنيه، وبلغ إجمالى محفظة القروض الممنوحة للعملاء والبنوك 26.6 مليار جنيه، كما بلغ إجمالى ودائع العملاء 64.8 مليار جنيه.
وقال عمرو ثروت، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك ABC:“تعد نتائج أعمال النصف الأول من عام 2024 دليلاً على أننا نمضى بخطى ثابتة نحو تقديم تجربة مصرفية عالمية إلى السوق المصرية فلقد استمر الأداء المتميز للبنك حيث أظهرت جميع المؤشرات المالية نمواً إيجابياً، مما يعكس نجاحاً حقيقياً لاستراتيجية البنك والتى تتمحور حول تحقيق أداء مالى قوى ينتج عن العمل على تنوع المحفظة وتعزيز الجهود للتوسع فى السوق المصرى”.
وأضاف ثروت:“تعد خدمة العملاء أحد المحاور الرئيسية أيضاً فى استراتيجية بنك ABC فبعد نجاح اكتمال الاندماج أوائل هذا العام حرصنا على أن نقدم باقة متنوعة من الخدمات المصرفية التى تتماشى مع احتياجات عملائنا المختلفة سواء من الأفراد أو الشركات بالإضافة إلى العمل على تطوير خدماتنا الرقمية لنمنح عملائنا تجربة مصرفية فريدة من خلال أحدث الخدمات الرقمية والتطبيقات المالية”.
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