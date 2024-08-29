%52 نموًا فى أرباح بنك ABC النصف الأول من 2024

MENAFN - Al-Borsa News) حقق بنك“ABC مصر” صافى أرباح 1.07 مليار جنيه عن الستة أشهر المنتهية فى 30 يونيو 2024 بنسبة نمو 52%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

وقال البنك، فى بيان، إن إجمالى إيرادات النشاط سجل 2.54 مليار جنيه مصرى فى 30 يونيو 2024 بمعدل نمو 32% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، كما بلغ صافى من العائد 2.16 مليار جنيه بمعدل نمو 31%.

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وأوضح البنك، أن صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بلغ 254 مليون جنيه مصرى فى 30 يونيو 2024 بمعدل نمو 11% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

كما بلغ إجمالى الأصول 77.7 مليار جنيه، وبلغ إجمالى محفظة القروض الممنوحة للعملاء والبنوك 26.6 مليار جنيه، كما بلغ إجمالى ودائع العملاء 64.8 مليار جنيه.

وقال عمرو ثروت، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك ABC:“تعد نتائج أعمال النصف الأول من عام 2024 دليلاً على أننا نمضى بخطى ثابتة نحو تقديم تجربة مصرفية عالمية إلى السوق المصرية فلقد استمر الأداء المتميز للبنك حيث أظهرت جميع المؤشرات المالية نمواً إيجابياً، مما يعكس نجاحاً حقيقياً لاستراتيجية البنك والتى تتمحور حول تحقيق أداء مالى قوى ينتج عن العمل على تنوع المحفظة وتعزيز الجهود للتوسع فى السوق المصرى”.

وأضاف ثروت:“تعد خدمة العملاء أحد المحاور الرئيسية أيضاً فى استراتيجية بنك ABC فبعد نجاح اكتمال الاندماج أوائل هذا العام حرصنا على أن نقدم باقة متنوعة من الخدمات المصرفية التى تتماشى مع احتياجات عملائنا المختلفة سواء من الأفراد أو الشركات بالإضافة إلى العمل على تطوير خدماتنا الرقمية لنمنح عملائنا تجربة مصرفية فريدة من خلال أحدث الخدمات الرقمية والتطبيقات المالية”.



