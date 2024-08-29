الأمير مرعد يتفقد سير عملية تهيئة مراكز الاقتراع النموذجية

MENAFN - Amman Net) قام الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بزيارة ميدانية لمدرستي سعد بن أبي وقاص الأساسية للبنين ومدرسة النزهة الأساسية الأولى للبنات في لواء ماركا، التي تم اعتمادها كمراكز نموذجية لاقتراع الأشخاص ذوي الإعاقة.



وتفقد الأمير مرافق المراكز، وغرف الاقتراع واطلع على مدى توفر متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة على اختلاف إعاقاتهم فيها.

وأكد الأمير على ضرورة متابعة توفير جميع المتطلبات اللازمة ومعالجة أية عقبات أو تحديات من شأنها إعاقة المشاركة الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات التي سينفذها الأمير في إطار متابعته المباشرة لتنفيذ الخطة الخاصة بتعزيز المشاركة السياسية والانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تم أطلاقها نهاية العام الماضي بالشراكة مع الهيئة المستقلة للانتخاب.

وبموجب الخطة باشرت الهيئة بالشراكة والتنسيق مع المجلس الأعلى ووزارة التربية والتعليم العمل على تهيئة 95 مركزاً لاقتراع الأشخاص ذوي الإعاقة تهيئةً نموذجية وموزعة في شمال ووسط وجنوب المملكة، والعمل على تدريب وبناء قدرات العاملين والمتطوعين في العملية الانتخابية في آليات التواصل الفعّال مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم يوم الاقتراع، وتنفيذ حملةٍ توعوية إعلامية دامجة لضمان وصول المعارف والمواد التوعوية الخاصة بالعملية الانتخابية لكافة الناخبين بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما قام الأمير بزيارة وحدة البطاقة التعريفية التابعة للمجلس للاطلاع على إجراءات تشخيص الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في الحصول على البطاقة التعريفية، ودراسة سبل تحسين مستوى الخدمات المقدمة في الوحدة في ظل ازدياد الطلب على الحصول على البطاقة التعريفية.

وتأتي الزيارات التفقدية للأمير، في إطار متابعته المباشرة والحثيثة لوصول وممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم الدستوري في الاقتراع في الانتخابات النيابية.