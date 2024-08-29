الأمير مرعد يتفقد سير عملية تهيئة مراكز الاقتراع النموذجية

(MENAFN
- Amman Net) قام الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بزيارة ميدانية لمدرستي سعد بن أبي وقاص الأساسية للبنين ومدرسة النزهة الأساسية الأولى للبنات في لواء ماركا، التي تم اعتمادها كمراكز نموذجية لاقتراع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتفقد الأمير مرافق المراكز، وغرف الاقتراع واطلع على مدى توفر متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة على اختلاف إعاقاتهم فيها.
وأكد الأمير على ضرورة متابعة توفير جميع المتطلبات اللازمة ومعالجة أية عقبات أو تحديات من شأنها إعاقة المشاركة الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات التي سينفذها الأمير في إطار متابعته المباشرة لتنفيذ الخطة الخاصة بتعزيز المشاركة السياسية والانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تم أطلاقها نهاية العام الماضي بالشراكة مع الهيئة المستقلة للانتخاب.
وبموجب الخطة باشرت الهيئة بالشراكة والتنسيق مع المجلس الأعلى ووزارة التربية والتعليم العمل على تهيئة 95 مركزاً لاقتراع الأشخاص ذوي الإعاقة تهيئةً نموذجية وموزعة في شمال ووسط وجنوب المملكة، والعمل على تدريب وبناء قدرات العاملين والمتطوعين في العملية الانتخابية في آليات التواصل الفعّال مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم يوم الاقتراع، وتنفيذ حملةٍ توعوية إعلامية دامجة لضمان وصول المعارف والمواد التوعوية الخاصة بالعملية الانتخابية لكافة الناخبين بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما قام الأمير بزيارة وحدة البطاقة التعريفية التابعة للمجلس للاطلاع على إجراءات تشخيص الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في الحصول على البطاقة التعريفية، ودراسة سبل تحسين مستوى الخدمات المقدمة في الوحدة في ظل ازدياد الطلب على الحصول على البطاقة التعريفية.
وتأتي الزيارات التفقدية للأمير، في إطار متابعته المباشرة والحثيثة لوصول وممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم الدستوري في الاقتراع في الانتخابات النيابية.
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