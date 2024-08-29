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بن غفير تهديد إرهابي

8/29/2024 12:05:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: تسفي برئيل 28/8/2024

ما الذي يجب على رئيس الشاباك أن يفعله عندما سيتم أمامه وضع دلائل على أن وزيرا في حكومة إسرائيل يقوم بوضع قنبلة في الحرم؟ ما الذي يجب أن تفعله الشرطة إذا وجدت أن وزيرا في الحكومة يعمل على الإضرار بعلاقات إسرائيل الخارجية بشكل يمس أمن الدولة؟.
هذه أسئلة نظرية بالطبع، لأنه لا يوجد مثل هذا الوزير في حكومة إسرائيل. ولو أنه موجود، وهو الأمر غير المحتمل، فمن الواضح أنه كان سيجد نفسه في غرفة التحقيق، ويتم اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات، وبعد ذلك، تقديمه للمحاكمة والحكم عليه بالسجن. لو أنه كانت تجري عملية كهذه ضد الوزير نفسه لكانت ستفجر قنوات التلفاز صراخ الوزير ايتمار بن غفير ضد "الإنفاذ الانتقائي للقانون"، الذي تتبعه المستشارة القانونية للحكومة والشاباك وشرطة إسرائيل. وخطابه المؤثر بالتأثير كان سيبدو كالآتي: "كيف يعقل أنهم قاموا بإدانتي، أنا ايتمار بن غفير، بتنفيذ ثماني جرائم، اثنتان بسبب حيازة مواد دعاية من قبل تنظيم إرهابي، واثنتان بسبب دعم تنظيم إرهابي، في حين أنه ضد وزير الأمن الوطني، الذي يعمل على رؤوس الأشهاد وبتصميم ضد أمن دولة إسرائيل؛ ويعلن عن دعم الإرهابيين اليهود ويزود بنفسه الدلائل على جرائمه من دون أي حاجة لإجراء تحقيق – كيف يمكن ألا يتم فعل شيء بشأنه ويواصل التجول بحرية بيننا؟".
بن غفير الوزير ليس عضوا في تنظيم سري يهودي جديد، الذي يقتضي متابعة طويلة وزرع عملاء وتنصت سري وجمع مضن للدلائل. ولكنه أيضا ليس "الذراع العسكري لحركة كهانا"، كما اعتبره روغل الفر ("هآرتس"، 27/8). في الحقيقة بموافقة حكومة إسرائيل على أن يكون أحد الأعضاء، فإنها تقوم بتحويل نفسها إلى تنظيم إرهابي وتحويل بن غفير إلى الذراع العسكري. ومثلما لا يوجد في حماس أي فرق بين الذراع السياسي والذراع العسكري، وحماس "الخارج"، لا تسيطر بشكل خاص على ما يحدث على الأرض ولا يمكنه إملاء سلوك يحيى السنوار، هكذا بنيامين نتنياهو، "رئيس الذراع السياسي"، لا يمكنه ولا يريد إحباط التهديد الذي يفرضه بن غفير على دولة إسرائيل. هكذا فإنه هو نفسه وكل أعضاء الحكومة أصبحوا شركاء في أفعاله.
إذا كان بن غفير تهديد إرهابي، فمثله أيضا من قام بتعيينه ويعتبره شريكا شرعيا، بالأساس لأنه لا يفعل أي شيء من أجل إحباط العمليات (كما يبدو)، التي ينفذها بن غفير والتي يخطط لتنفيذها. بخصوص هذا الأمر قانون العقوبات ينص على أن "من عرف بأن شخصا معينا يتآمر على ارتكاب جريمة ولم يبذل ما في وسعه لمنع فعله أو استكماله، فإن حكمه السجن لسنتين". هذا البند استخدم في العام 2001، لإدانة مرغلبيت هار شيفي التي لم تبلغ الشرطة عن نية يغئال عمير قتل اسحق رابين. قبل 15 سنة من إدانتها تمت إدانة ضابطين في الحكم العسكري، النقيب اهارون غيلا والرائد شلومو لفيتان، بتهمة عدم منع جريمة، لأنهما لم يمنعا عمليات التنظيم السري اليهودي ضد رؤساء البلديات الفلسطينيين، رغم أنهم عرفوا بأن هناك نية لتنفيذها.
في هذه المرة هناك من يحذرون على الباب. لم يكن أكثر وضوحا من الوزير موشيه اربيل (شاس) الذي أدرك على الفور وانزعج وحذر من النتائج الخطيرة لأفعال بن غفير. اربيل قال: "إن الأقوال غير المسؤولة تضع في الامتحان التحالفات الاستراتيجية لإسرائيل مع دول إسلامية التي تشكل تحالف النضال ضد محور الشر لإيران. وعدم الحكمة لديه يمكن أن يكلف سفك الدماء". ولكن حتى اربيل الذي دعا رئيس الحكومة ليضع حدا لبن غفير يستمر في كونه عضوا في تنظيم يعتبر بن غفير وتدا رئيسيا يمسك كل الخيمة. لا حاجة إلى حبس الأنفاس، فلا أحد من أعضاء التنظيم الذي يسمى حكومة إسرائيل سيتم تقديمه للمحاكمة بسبب عدم منع جريمة. فالتنظيم يحافظ بشكل جيد عليهم.

MENAFN29082024000072011014ID1108613464

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