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الحزام والطريق

8/28/2024 11:53:14 PM
(MENAFN- Al Watan) طريق اقتصادي جديد سيغير قوانين اللعبة الاقتصادية على جميع الأصعدة، لها محوران رئيسيان أولهما ((الحزام الاقتصادي لطريق الحرير)) الذي يركز على تطوير شبكة من الطرق والسكك الحديدية التي تمتد من الصين إلى أوروبا عبر آسيا الوسطى. والمحور الثاني هو ((طريق الحرير البحري)) للقرن الحادي والعشرين، ويركز على تحسين الروابط البحرية بين الصين ودول جنوب شرقي آسيا، الهند، أفريقيا، وأوروبا.
المبادرة تسعى لتحسين الروابط التجارية والنقل بين الدول من خلال استثمارات ضخمة في البنية التحتية، يتضمن ذلك مشاريع (طرق سريعة، سكك حديدية، موانئ، ومشاريع طاقة). حيث تحتوي على مشاريع بناء طرق وسكك حديدية، وتتعهد بتطوير الموانئ والمطارات، أيضا لمشاريع الطاقة نصيب في الإنشاء والتطوير مثل محطات توليد الكهرباء وخطوط أنابيب النفط والغاز، وتمول المشاريع في هذه المبادرة بشكل أساسي من قبل بنوك صينية مثل بنك التنمية الصيني وبنك الاستثمار في البنية التحتية الآسيوي، أيضا تتعاون الصين مع الحكومات والشركات المحلية في البلدان المعنية لتنفيذ هذه المشاريع.
مبادرة الحزام والطريق (Belt and Road Initiative - BRI) هي إستراتيجية تنموية دولية أطلقتها الصين في عام 2013. تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال بناء بنية تحتية، وتحسين الروابط التجارية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.
تعزيز التجارة والاستثمار بين الدول المشاركة، تحسين البنية التحتية في المناطق النامية أو الناشئة، دعم النمو الاقتصادي والتنمية الإقليمية، تعزيز التعاون الثقافي والسياسي بين الدول.
أخيراً... مبادرة الحزام والطريق التي ترعاها الصين ستخلق قوة اقتصادية جديدة لم يشهدها العالم من قبل.

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