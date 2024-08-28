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نصف البشرية في خطر بسبب نقص بيانات المياه

8/28/2024 7:22:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أظهر تقرير نشره برنامج الأمم المتحدة للبيئة أمس أن نوعية المياه العذبة، وهو مورد أساسي ونادر بصورة متزايدة، آخذة في التدهور، لكن تصعب معرفة إلى أي مدى بسبب نقص البيانات في بلدان تضم 3.7 مليارات نسمة. ويسهم «النصف الأفقر من العالم بأقل من 3% من البيانات العالمية بشأن نوعية المياه»، وفق التقرير الأممي الذي يتحدث خصوصا عن «4500 عملية قياس لجودة مياه البحيرات» في هذه البلدان، من إجمالي من 250 ألف قياس في جميع أنحاء العالم.
ويرى التقرير إلى انه في ضوء ذلك «سيعيش أكثر من نصف البشرية في بلدان ليست لديها بيانات كافية لإرشاد قرارات الإدارة المتعلقة بمكافحة الجفاف والفيضانات وتأثيرات الصرف الصحي والجريان السطحي الزراعي بحلول عام 2030». ويوضح تحليل تطور النظم الإيكولوجية المائية للمياه العذبة هذه الحاجة إلى البيانات.
وتسجل نصف دول العالم انخفاضا في تدفق الأنهار وفي المياه السطحية، وزيادة في التلوث وسوء إدارة المياه، خصوصا في بلدان إفريقيا ووسط آسيا وجنوب شرقها.
ومن أجل تحسين المعرفة بحالة النظم البيئية، يوصي معدو التقرير بتطوير برامج مراقبة تمولها الحكومات على مدى فترة طويلة من الزمن، والاستعانة بالسكان لجمع البيانات، من أجل استكمال هذه البرامج، وكذلك ببيانات المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية والنمذجة «للمساعدة في سد فجوة البيانات».

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