نصف البشرية في خطر بسبب نقص بيانات المياه

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أظهر تقرير نشره برنامج الأمم المتحدة للبيئة أمس أن نوعية المياه العذبة، وهو مورد أساسي ونادر بصورة متزايدة، آخذة في التدهور، لكن تصعب معرفة إلى أي مدى بسبب نقص البيانات في بلدان تضم 3.7 مليارات نسمة. ويسهم «النصف الأفقر من العالم بأقل من 3% من البيانات العالمية بشأن نوعية المياه»، وفق التقرير الأممي الذي يتحدث خصوصا عن «4500 عملية قياس لجودة مياه البحيرات» في هذه البلدان، من إجمالي من 250 ألف قياس في جميع أنحاء العالم.
ويرى التقرير إلى انه في ضوء ذلك «سيعيش أكثر من نصف البشرية في بلدان ليست لديها بيانات كافية لإرشاد قرارات الإدارة المتعلقة بمكافحة الجفاف والفيضانات وتأثيرات الصرف الصحي والجريان السطحي الزراعي بحلول عام 2030». ويوضح تحليل تطور النظم الإيكولوجية المائية للمياه العذبة هذه الحاجة إلى البيانات.
وتسجل نصف دول العالم انخفاضا في تدفق الأنهار وفي المياه السطحية، وزيادة في التلوث وسوء إدارة المياه، خصوصا في بلدان إفريقيا ووسط آسيا وجنوب شرقها.
ومن أجل تحسين المعرفة بحالة النظم البيئية، يوصي معدو التقرير بتطوير برامج مراقبة تمولها الحكومات على مدى فترة طويلة من الزمن، والاستعانة بالسكان لجمع البيانات، من أجل استكمال هذه البرامج، وكذلك ببيانات المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية والنمذجة «للمساعدة في سد فجوة البيانات».
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