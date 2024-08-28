إسرائيل تقصف وتغتال في سوريا وعمق لبنان

وافق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بالإجماع أمس، على تجديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لعام آخر، في ظل توتر متصاعد على الجبهة مع إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية فارس قاسم، على طريق دمشق بيروت قرب الحدود السورية اللبنانية. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن ((قاسم كان مسؤولاً عن بناء الخطط التنفيذية للجهاد الإسلامي في سوريا ولبنان، ولعب دوراً مركزياً بتجنيد مسلحين فلسطينيين لحزب الله بغرض تنفيذ هجمات من لبنان ضد إسرائيل)).

ونعى الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، ثلاثة من مقاتليه قضوا في الهجوم. ونعى ((حزب الله)) أحد مقاتليه من مدينة بعلبك في شرق لبنان.

وأغار الطيران الإسرائيلي على شاحنتين تابعتين للحزب أثناء مرورهما على طريق رسم الحدث - شعت)) الدولية، على بُعد نحو عشرة كيلومترات شمال مدينة بعلبك. وأوضح أنّ الغارة ((أصابت إحدى الشاحنتين المحملتين بصواريخ، ما أسفر عن انفجارات متتالية تردّد صداها في المنطقة)).

وجاء الهجوم غداة غارة إسرائيلية استهدفت قبيل منتصف الليلة قبل الماضية ((شاحنة محمّلة بصواريخ)) تابعة للحزب أثناء مرورها في منطقة بعلبك في شرق لبنان. واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي في الغارة مرتفعات ((تومات ـ نيحا)) في البقاع الغربي.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية محيط منطقة ((القبع)) في بلدة ((مركبا)) الجنوبية بالقذائف الفوسفورية بهدف إشعال الحرائق. وأعلن ((حزب الله)) في ثلاثة بيانات منفصلة، أن عناصره استهدفوا موقعي رويسات ‏العلم والسماقة الإسرائيليين وموقع بياض بليدا الإسرائيلي .

وذكر الحزب بيان أن عناصره استهدفوا المقر المستحدث للّواء الغربي الإسرائيلي جنوب مستوطنة ((يعرا)) بمسيّرة انقضاضية، رداً على الهجوم الإسرائيلي في منطقة البقاع.