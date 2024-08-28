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حدود ((الانفتاح)) الإيراني

8/28/2024 7:12:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) منذ‭ ‬أن‭ ‬فاز‭ ‬مسعود‭ ‬بزشكيان،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تقديمه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬إصلاحي،‭ ‬بالرئاسة‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬تزايد‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬عهد‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬سياسة‭ ‬إيران‭ ‬الخارجية‭. ‬بعبارة‭ ‬أدق،‭ ‬تزايد‭ ‬الحديث‭ ‬احتمالات‭ ‬اتباع‭ ‬سياسة‭ ‬خارجية‭ ‬إيرانية‭ ‬أكثر‭ ‬اعتدالا‭ ‬وانفتاحا‭ ‬على‭ ‬العالم،‭ ‬وخصوصا‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالعلاقات‭ ‬مع‭ ‬الغرب،‭ ‬ومع‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

الذي‭ ‬عزز‭ ‬هذا‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬الانفتاح‭ ‬في‭ ‬سياسة‭ ‬إيران‭ ‬الخارجية‭ ‬أن‭ ‬بزشكيان‭ ‬نفسه‭ ‬جعل‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الحملة‭ ‬الانتخابية‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬أركان‭ ‬حملته‭. ‬فقد‭ ‬دعا‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬تحسين‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والدول‭ ‬الغربية،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭ ‬عن‭ ‬إيران‭ ‬وخروج‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬عزلتها‭. ‬واعتبر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الانفتاح‭ ‬سيفيد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإيراني‭ ‬والمواطنين‭ ‬إفادة‭ ‬كبرى‭. ‬ولهذا‭ ‬تعهد‭ ‬بالدخول‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭ ‬لإحياء‭ ‬المحادثات‭ ‬حول‭ ‬ملف‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني،‭ ‬المتوقفة‭ ‬منذ‭ ‬انسحاب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭.‬

الأمر‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬يعزز‭ ‬بالنسبة‭ ‬لكثير‭ ‬من‭ ‬المحللين‭ ‬والمراقبين‭ ‬هذا‭ ‬الانفتاح‭ ‬والاعتدال‭ ‬في‭ ‬سياسة‭ ‬إيران‭ ‬الخارجية‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬المرشد‭ ‬الإيراني‭ ‬نفسه‭ ‬خامنئي‭ ‬يؤيد‭ ‬هذا‭ ‬التوجه‭.‬

محللون‭ ‬أشاروا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬إلى‭ ‬حقيقة‭ ‬أن‭ ‬المرشد‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬قرر‭ ‬السماح‭ ‬لبزشكيان‭ ‬بالترشح،‭ ‬وارتأى‭ ‬أن‭ ‬مصلحة‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬تقتضي‭ ‬هذا‭.‬

اتخاذ‭ ‬المرشد‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬كان‭ ‬إقرارا‭ ‬منه‭ ‬بعمق‭ ‬الأزمة‭ ‬الطاحنة‭ ‬التي‭ ‬تعيشها‭ ‬إيران‭ ‬وبالتداعيات‭ ‬الخطيرة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تهدد‭ ‬النظام‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬التغيير‭.‬

تقارير‭ ‬كثيرة‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬إدراك‭ ‬خامنئي‭ ‬بأن‭ ‬الغضب‭ ‬الشعبي‭ ‬على‭ ‬سياسات‭ ‬النظام‭ ‬وصل‭ ‬حدا‭ ‬خطيرا‭ ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬احتوائه‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتفاقم‭ ‬أكثر‭. ‬ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬تحديدا‭ ‬أيد‭ ‬وصول‭ ‬مرشح‭ ‬يوصف‭ ‬بالإصلاحي‭ ‬إلى‭ ‬الرئاسة‭ ‬كي‭ ‬يعطي‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬الأمل‭ ‬للإيرانيين،‭ ‬ويؤيد‭ ‬انفتاحا‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬أن‭ ‬يحل‭ ‬هذا‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬النظام‭. ‬بعبارة‭ ‬أخرى،‭ ‬المرشد‭ ‬أدرك‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬هذا‭ ‬التغيير‭ ‬فلن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬نهاية‭ ‬للاحتجاجات‭ ‬الشعبية‭ ‬ضد‭ ‬النظام‭ ‬ولا‭ ‬أحد‭ ‬يعلم‭ ‬إلى‭ ‬ماذا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تقود‭ ‬إليه‭.‬

بناء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الاعتبارات‭ ‬يرجح‭ ‬الكثيرون‭ ‬أن‭ ‬تشرع‭ ‬إيران‭ ‬فعلا‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬الانفتاح‭ ‬والاعتدال‭ ‬في‭ ‬سياساتها‭ ‬الخارجية‭. ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أشار‭ ‬إليه‭ ‬فعلا‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬تصريحاته‭ ‬الأولى‭.‬

وإذا‭ ‬افترضنا‭ ‬صحة‭ ‬هذا‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الانفتاح‭ ‬تقتضيه‭ ‬مصلحة‭ ‬النظام‭ ‬أولا‭ ‬وأخيرا،‭ ‬فما‭ ‬هي‭ ‬حدود‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الانفتاح؟‭.‬

الإجابة‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬التساؤل‭ ‬تقتضي‭ ‬التوقف‭ ‬عند‭ ‬اعتبارات‭ ‬عدة‭.‬

أول‭ ‬هذه‭ ‬الاعتبارات‭ ‬حقيقة‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالسياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬عموما‭ ‬هو‭ ‬بيد‭ ‬المرشد‭ ‬الإيراني‭ ‬والحرس‭ ‬الثوري‭. ‬هذه‭ ‬قاعدة‭ ‬تقليدية‭ ‬ثابتة‭ ‬لا‭ ‬تتغير‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬الرئيس‭ ‬محافظا‭ ‬أو‭ ‬إصلاحيا‭.‬

ثاني‭ ‬هذه‭ ‬الاعتبارات‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الجديد‭ ‬ليس‭ ‬لديه‭ ‬خبرة‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السياسية‭ ‬الخارجية‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬الأيام‭ ‬منخرطا‭ ‬في‭ ‬قضاياها‭ ‬وتحولاتها‭.‬

وهذه‭ ‬الحقيقة‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاتها‭ ‬تعزز‭ ‬قبضة‭ ‬المرشد‭ ‬والحرس‭ ‬الثوري‭ ‬أكثر‭ ‬على‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭.‬

وأخذا‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬أنه‭ ‬تقليديا‭ ‬فإن‭ ‬المرشد‭ ‬والحرس‭ ‬الثوري‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ‭ ‬مع‭ ‬سياسة‭ ‬خارجية‭ ‬أكثر‭ ‬تشددا،‭ ‬فإنه‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬حدث‭ ‬تحول‭ ‬جديد‭ ‬نحو‭ ‬الانفتاح‭ ‬الذي‭ ‬يجري‭ ‬الحديث‭ ‬عنه‭ ‬والذي‭ ‬تقتضيه‭ ‬مصلحة‭ ‬النظام،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬الانفتاح‭ ‬سيكون‭ ‬بالضرورة‭ ‬محدودا‭.‬

الأمر‭ ‬المهم‭ ‬الآخر‭ ‬أنهم‭ ‬عندما‭ ‬يتحدثون‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬عن‭ ‬عهد‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬الانفتاح‭ ‬الخارجي‭ ‬فهم‭ ‬يقصدون‭ ‬أساسا‭ ‬أمريكا‭ ‬والدول‭ ‬الغربية‭ ‬عموما‭. ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬الأولوية‭ ‬المطلقة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لهم‭.‬

كما‭ ‬ذكرت‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني‭ ‬يعتبر‭ ‬أنه‭ ‬مضطر‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬الانفتاح‭ ‬على‭ ‬الغرب‭ ‬وضبط‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬أمريكا‭ ‬كي‭ ‬يقود‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭ ‬والخروج‭ ‬من‭ ‬العزلة،‭ ‬وذلك‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬وطأة‭ ‬الأزمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬الخانقة‭.‬

السؤال‭ ‬الذي‭ ‬يعنينا‭ ‬هنا‭ ‬هو‭: ‬وأين‭ ‬موقع‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬هذا؟

هذا‭ ‬حديث‭ ‬آخر‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭.‬

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