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تعييــــــن ((ASK Real Estate)) لـــــدعــــم الخــــــدمــــات في مجتمــع النسيم في مدينة ديار المحرق

8/28/2024 7:12:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬ديار‭ ‬المحرق،‭ ‬كبرى‭ ‬شركات‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬انتداب‭ ‬شركة‭ ‬ ASK ‭ ‬ Real ‭ ‬ Estate ،‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬العقارية،‭ ‬لدعم‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬مجتمع‭ ‬النسيم‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬شامل‭ ‬ومتكامل،‭ ‬حيث‭ ‬ستتولى‭ ‬مسؤولية‭ ‬متابعة‭ ‬العمليات‭ ‬اليومية،‭ ‬والإشراف‭ ‬على‭ ‬صيانة‭ ‬المناطق‭ ‬المشتركة،‭ ‬وتقديم‭ ‬المشورة‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬تطبيق‭ ‬خطط‭ ‬إدارة‭ ‬المجتمع‭ ‬استراتيجيًا،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬جميع‭ ‬النواحي‭ ‬المالية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بعمليات‭ ‬المجتمع‭.‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬إقامة‭ ‬مراسم‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬‮«‬ديار‭ ‬المحرق‮»‬‭ ‬الرئيسي،‮
‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬حضور‭ ‬ماجد‭ ‬الخان‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬ ASK ‭ ‬ Real ‭ ‬ Estate ‭ ‬وكريم‭ ‬يازجي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي،‭ ‬والمهندس‭ ‬أحمد‭ ‬علي‭ ‬العمادي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬الطرفين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬ماجد‭ ‬الخان‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬ ASK ‭ ‬ Real ‭ ‬ Estate ‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬لمن‭ ‬دواعي‭ ‬سرورنا‭ ‬أن‭ ‬نتعاون‭ ‬مع‭ ‬مطور‭ ‬عقاري‭ ‬مرموق‭ ‬كشركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق؛‭ ‬لدعم‭ ‬الخدمات‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬أرقى‭ ‬مشاريع‭ ‬المخطط‭ ‬الرئيسي،‭ ‬النسيم‭. ‬ونحن‭ ‬نؤكد‭ ‬أننا‭ ‬سنعمل‭ ‬على‭ ‬تسخير‭ ‬مواردنا‭ ‬لرؤية‭ ‬ومساعي‭ ‬شركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬بتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬معيشية‭ ‬حيوية،‭ ‬آمنة‭ ‬ومُدارة‭ ‬جيدًا‭ ‬لصالح‭ ‬القاطنين‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬صرّح‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬علي‭ ‬العمادي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نعمل‭ ‬دائمًا‭ ‬على‭ ‬إثراء‭ ‬محفظة‭ ‬شراكاتنا‭ ‬لتشمل‭ ‬نخبة‭ ‬مرموقة‭ ‬ومتميزة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التي‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬اتباع‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬في‭ ‬مجالها،‭ ‬كونها‭ ‬ستمثل‭ ‬قيمة‭ ‬إضافية‭ ‬لنا‭. ‬لذا‭ ‬ارتأينا‭ ‬أن‭ ‬نتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ ASK ‭ ‬ Real ‭ ‬ Estate ‭ ‬لدعم‭ ‬الخدمات‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬مجتمع‭ ‬النسيم‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬احترافي‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤيتنا‭ ‬لنكون‭ ‬دائمًا‭ ‬الوجهة‭ ‬الرائدة‭ ‬والخيار‭ ‬الأمثل‭ ‬للسكن‭ ‬والاستقرار‮»‬‭.‬

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