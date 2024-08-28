تعييــــــن ((ASK Real Estate)) لـــــدعــــم الخــــــدمــــات في مجتمــع النسيم في مدينة ديار المحرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت ديار المحرق، كبرى شركات التطوير العقاري بمملكة البحرين، انتداب شركة
ASK
Real
Estate ، الرائدة في مجال الخدمات العقارية، لدعم الخدمات في مجتمع النسيم على نحو شامل ومتكامل، حيث ستتولى مسؤولية متابعة العمليات اليومية، والإشراف على صيانة المناطق المشتركة، وتقديم المشورة حول كيفية تطبيق خطط إدارة المجتمع استراتيجيًا، علاوة على إدارة جميع النواحي المالية المتعلقة بعمليات المجتمع.
يأتي ذلك في أعقاب إقامة مراسم توقيع اتفاقية التعاون المشترك في مكتب «ديار المحرق» الرئيسي،
التي شهدت حضور ماجد الخان رئيس مجلس إدارة شركة ASK Real Estate وكريم يازجي الرئيس التنفيذي، والمهندس أحمد علي العمادي الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق وعدد من المسؤولين من كلا الطرفين.
وبهذه المناسبة قال ماجد الخان رئيس مجلس إدارة شركة ASK Real Estate : «إنه لمن دواعي سرورنا أن نتعاون مع مطور عقاري مرموق كشركة ديار المحرق؛ لدعم الخدمات مع الإدارة التنفيذية في أحد أرقى مشاريع المخطط الرئيسي، النسيم. ونحن نؤكد أننا سنعمل على تسخير مواردنا لرؤية ومساعي شركة ديار المحرق بتوفير بيئة معيشية حيوية، آمنة ومُدارة جيدًا لصالح القاطنين».
من جانبه، صرّح المهندس أحمد علي العمادي الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق بقوله: «نحن نعمل دائمًا على إثراء محفظة شراكاتنا لتشمل نخبة مرموقة ومتميزة من الشركات والمؤسسات التي تحرص على اتباع أعلى المعايير في مجالها، كونها ستمثل قيمة إضافية لنا. لذا ارتأينا أن نتعاون مع شركة ASK Real Estate لدعم الخدمات مع الإدارة التنفيذية في مجتمع النسيم على نحو احترافي بما يتماشى مع رؤيتنا لنكون دائمًا الوجهة الرائدة والخيار الأمثل للسكن والاستقرار».
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