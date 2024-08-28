النائب حمد الدوي: مشروع كبير لصيانة نصف مساجد ثانية المحرق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبين‭ ‬الدوي‭ ‬أنه‭ ‬وبعد‭ ‬متابعات‭ ‬مستمرة‭ ‬ومراسلات‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬وإدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬تمخض‭ ‬عنها‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬طال‭ ‬انتظاره‭ ‬والذي‭ ‬سينقسم‭ ‬الى‭ ‬قسمين،‭ ‬الأول‭ ‬يعنى‭ ‬بإعادة‭ ‬بناء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المساجد‭ ‬والثاني‭ ‬يعنى‭ ‬بترميم‭ ‬وصيانة‭ ‬عدد‭ ‬آخر‭ ‬منها‭.‬

وسيضم‭ ‬المشروعان‭ ‬7‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬15‭ ‬مسجدا‭ ‬بالدائرة،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬هدم‭ ‬واعادة‭ ‬بناء‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬مسجد‭ ‬البوكواره‭ (‬مجمع‭ ‬209‭)‬،‭ ‬مسجد‭ ‬القمره‭ (‬مجمع‭ ‬203‭)‬،‭ ‬مسجد‭ ‬بن‭ ‬شده‭ (‬مجمع‭ ‬206‭).‬

فيما‭ ‬سيتم‭ ‬بحول‭ ‬الله‭ ‬أيضا‭ ‬صيانة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬جامع‭ ‬طارق‭ ‬بن‭ ‬زياد،‭ ‬ومسجد‭ ‬بن‭ ‬نايم‭ (‬مجمع‭ ‬209‭)‬،‭ ‬هذا‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬ترميم‭ ‬مسجدي‭ ‬قباء‭ (‬مجمع‭ ‬203‭) ‬وبن‭ ‬مطر‭ ‬الشمالي‭ (‬مجمع‭ ‬209‭).‬

وتوقع‭ ‬النائب‭ ‬الدوي‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬المشروعين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬متمنيا‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬انجازهما‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭ ‬وفي‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭.‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬ثمن‭ ‬النائب‭ ‬حمد‭ ‬الدوي‭ ‬عاليا‭ ‬الجهود‭ ‬المخلصة‭ ‬والكبيرة‭ ‬لوزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬بيوت‭ ‬الرحمن‭ ‬والحرص‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬تعميرها‭ ‬والحفاظ‭ ‬عليها‭ ‬وهو‭ ‬النهج‭ ‬المعتاد‭ ‬من‭ ‬الوزارة‭ ‬منذ‭ ‬القدم‭.‬

كما‭ ‬توجه‭ ‬النائب‭ ‬الدوي‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬للشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬فطيس‭ ‬الهاجري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬الأوقاف‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬بيوت‭ ‬الله‭ ‬والقيام‭ ‬بأدوارها‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬نوه‭ ‬الدوي‭ ‬بأنه‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬المساجد‭ ‬السبعة‭ ‬فإنه‭ ‬يجري‭ ‬العمل‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬هدم‭ ‬واعادة‭ ‬بناء‭ ‬مسجدين‭ ‬آخرين‭ ‬يقعان‭ ‬ضمن‭ ‬نطاق‭ ‬الدائرة‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تطوير‭ ‬المحرق‭ ‬القديمة‭ ‬وهما‭ ‬مسجدا‭: ‬بن‭ ‬هندي،‭ ‬وجامع‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬الكبير‭ ‬وبذلك‭ ‬يصبح‭ ‬مجموع‭ ‬المساجد‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬اعادة‭ ‬بنائها‭ ‬وترميمها‭ ‬9‭ ‬مساجد‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬15‭ ‬مسجدا‭ ‬أي‭ ‬بما‭ ‬نسبته‭ ‬60‭% ‬من‭ ‬مجموع‭ ‬المساجد‭ ‬بالدائرة‭ ‬تقريبا،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬سيتم‭ ‬بحمد‭ ‬الله‭ ‬مع‭ ‬انجاز‭ ‬المشروع‭ ‬الانتهاء‭ ‬تقريبا‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬المساجد‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬اعادة‭ ‬بناء‭ ‬وصيانة‭ ‬بفضل‭ ‬المتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬والتنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬مشكورة‭.‬