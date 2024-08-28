Thursday, 29 August 2024 07:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النائب حمد الدوي: مشروع كبير لصيانة نصف مساجد ثانية المحرق

8/28/2024 7:12:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشف‭ ‬النائب‭ ‬حمد‭ ‬الدوي‭ ‬أن‭ ‬مشروعا‭ ‬كبيرا‭ ‬يتضمن‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬وترميم‭ ‬وتأهيل‭ ‬وصيانة‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬مساجد‭ ‬الدائرة‭ ‬الثانية‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق‭ ‬سيتم‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬أعماله‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭.‬

وبين‭ ‬الدوي‭ ‬أنه‭ ‬وبعد‭ ‬متابعات‭ ‬مستمرة‭ ‬ومراسلات‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬وإدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬تمخض‭ ‬عنها‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬طال‭ ‬انتظاره‭ ‬والذي‭ ‬سينقسم‭ ‬الى‭ ‬قسمين،‭ ‬الأول‭ ‬يعنى‭ ‬بإعادة‭ ‬بناء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المساجد‭ ‬والثاني‭ ‬يعنى‭ ‬بترميم‭ ‬وصيانة‭ ‬عدد‭ ‬آخر‭ ‬منها‭.‬

وسيضم‭ ‬المشروعان‭ ‬7‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬15‭ ‬مسجدا‭ ‬بالدائرة،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬هدم‭ ‬واعادة‭ ‬بناء‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬مسجد‭ ‬البوكواره‭ (‬مجمع‭ ‬209‭)‬،‭ ‬مسجد‭ ‬القمره‭ (‬مجمع‭ ‬203‭)‬،‭ ‬مسجد‭ ‬بن‭ ‬شده‭ (‬مجمع‭ ‬206‭).‬

فيما‭ ‬سيتم‭ ‬بحول‭ ‬الله‭ ‬أيضا‭ ‬صيانة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬جامع‭ ‬طارق‭ ‬بن‭ ‬زياد،‭ ‬ومسجد‭ ‬بن‭ ‬نايم‭ (‬مجمع‭ ‬209‭)‬،‭ ‬هذا‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬ترميم‭ ‬مسجدي‭ ‬قباء‭ (‬مجمع‭ ‬203‭) ‬وبن‭ ‬مطر‭ ‬الشمالي‭ (‬مجمع‭ ‬209‭).‬

وتوقع‭ ‬النائب‭ ‬الدوي‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬المشروعين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬متمنيا‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬انجازهما‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭ ‬وفي‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭.‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬ثمن‭ ‬النائب‭ ‬حمد‭ ‬الدوي‭ ‬عاليا‭ ‬الجهود‭ ‬المخلصة‭ ‬والكبيرة‭ ‬لوزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬بيوت‭ ‬الرحمن‭ ‬والحرص‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬تعميرها‭ ‬والحفاظ‭ ‬عليها‭ ‬وهو‭ ‬النهج‭ ‬المعتاد‭ ‬من‭ ‬الوزارة‭ ‬منذ‭ ‬القدم‭.‬

كما‭ ‬توجه‭ ‬النائب‭ ‬الدوي‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬للشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬فطيس‭ ‬الهاجري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬الأوقاف‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬بيوت‭ ‬الله‭ ‬والقيام‭ ‬بأدوارها‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬نوه‭ ‬الدوي‭ ‬بأنه‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬المساجد‭ ‬السبعة‭ ‬فإنه‭ ‬يجري‭ ‬العمل‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬هدم‭ ‬واعادة‭ ‬بناء‭ ‬مسجدين‭ ‬آخرين‭ ‬يقعان‭ ‬ضمن‭ ‬نطاق‭ ‬الدائرة‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تطوير‭ ‬المحرق‭ ‬القديمة‭ ‬وهما‭ ‬مسجدا‭: ‬بن‭ ‬هندي،‭ ‬وجامع‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬الكبير‭ ‬وبذلك‭ ‬يصبح‭ ‬مجموع‭ ‬المساجد‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬اعادة‭ ‬بنائها‭ ‬وترميمها‭ ‬9‭ ‬مساجد‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬15‭ ‬مسجدا‭ ‬أي‭ ‬بما‭ ‬نسبته‭ ‬60‭% ‬من‭ ‬مجموع‭ ‬المساجد‭ ‬بالدائرة‭ ‬تقريبا،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬سيتم‭ ‬بحمد‭ ‬الله‭ ‬مع‭ ‬انجاز‭ ‬المشروع‭ ‬الانتهاء‭ ‬تقريبا‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬المساجد‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬اعادة‭ ‬بناء‭ ‬وصيانة‭ ‬بفضل‭ ‬المتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬والتنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬مشكورة‭.‬

MENAFN28082024000055011008ID1108612898

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث