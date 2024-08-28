النائب حمد الدوي: مشروع كبير لصيانة نصف مساجد ثانية المحرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كشف النائب حمد الدوي أن مشروعا كبيرا يتضمن إعادة بناء وترميم وتأهيل وصيانة ما يقرب من نصف مساجد الدائرة الثانية بمحافظة المحرق سيتم البدء في أعماله الفترة المقبلة.
وبين الدوي أنه وبعد متابعات مستمرة ومراسلات مع الجهات المعنية متمثلة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وإدارة الأوقاف السنية تمخض عنها هذا المشروع الذي طال انتظاره والذي سينقسم الى قسمين، الأول يعنى بإعادة بناء عدد من المساجد والثاني يعنى بترميم وصيانة عدد آخر منها.
وسيضم المشروعان 7 من أصل 15 مسجدا بالدائرة، حيث سيتم بإذن الله هدم واعادة بناء كل من: مسجد البوكواره (مجمع 209)، مسجد القمره (مجمع 203)، مسجد بن شده (مجمع 206).
فيما سيتم بحول الله أيضا صيانة كل من جامع طارق بن زياد، ومسجد بن نايم (مجمع 209)، هذا بالإضافة الى ترميم مسجدي قباء (مجمع 203) وبن مطر الشمالي (مجمع 209).
وتوقع النائب الدوي أن يتم البدء في المشروعين خلال الفترة القليلة المقبلة، متمنيا ان يتم انجازهما على أكمل وجه وفي أسرع وقت ممكن.
إلى ذلك ثمن النائب حمد الدوي عاليا الجهود المخلصة والكبيرة لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف بن محمد المعاودة في خدمة بيوت الرحمن والحرص الدائم على تعميرها والحفاظ عليها وهو النهج المعتاد من الوزارة منذ القدم.
كما توجه النائب الدوي بالشكر الجزيل للشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية على كل الجهود التي تبذلها الأوقاف في خدمة بيوت الله والقيام بأدوارها على أكمل وجه.
من جانب آخر، نوه الدوي بأنه بالإضافة الى المساجد السبعة فإنه يجري العمل حاليا على هدم واعادة بناء مسجدين آخرين يقعان ضمن نطاق الدائرة وتحديدا في منطقة تطوير المحرق القديمة وهما مسجدا: بن هندي، وجامع عيسى بن علي الكبير وبذلك يصبح مجموع المساجد التي سيتم اعادة بنائها وترميمها 9 مساجد من أصل 15 مسجدا أي بما نسبته 60% من مجموع المساجد بالدائرة تقريبا، حيث إنه سيتم بحمد الله مع انجاز المشروع الانتهاء تقريبا من جميع المساجد التي تحتاج الى اعادة بناء وصيانة بفضل المتابعة المستمرة والتنسيق والتعاون المستمر مع الجهات المعنية مشكورة.
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