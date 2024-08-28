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الالتزام يشدد على تقارير الأنشطة ذات الأثر البيئي

8/28/2024 3:20:37 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي الأهمية الحيوية لتقديم تقارير الأنشطة ذات الأثر البيئي ورصد الأوساط والموائل البيئية في المملكة، لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحسين جودة الحياة لجيل اليوم والأجيال القادمة، حيث توفر هذه التقارير بيانات أساسية لتقييم الآثار البيئية، ومستوى التزام تلك الأنشطة بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، ودعم الممارسات المستدامة، مما يجعلها أدوات لا غنى عنها في نظام الإدارة البيئية.
وتسهم تقارير الرقابة البيئية بدور حيوي في تدقيق ومراجعة بيانات المنشآت ذات الأثر البيئي وتسهيل تجديد التصاريح البيئية، كما يعكس الإبلاغ الدقيق، وفي الوقت المناسب التزام تلك الجهات بالأنظمة البيئية، ويسهم أيضًا في الازدهار الاقتصادي للوطن، من خلال ضمان الامتثال للمعايير البيئية، وخفض تكلفة التدهور البيئي، كما تساعد هذه التقارير في منع التدهور البيئي المكلف، والمحافظة على البيئة.
وأكد المدير العام للتدقيق والالتزام البيئي بالمركز المهندس أحمد هب الريح أن التقارير الرقابة البيئية هي العمود الفقري لتقييم مستوى التزام المنشآت ذات الأثر البيئي، من خلال تقديم تقارير دقيقة ومتوافقة، تساهم الجهات ذات الأثر البيئي بشكل كبير في حماية بيئتنا، وتعزيز اقتصادنا، وضمان جودة حياة أفضل للجميع.
ويشجع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي جميع الجهات ذات الأثر البيئي على إعطاء الأولوية لدقة وتوقيت تقاريرها البيئية. ولا تساعد هذه التقارير في الحفاظ على الامتثال فحسب، بل تلعب أيضًا دورًا حاسمًا في تحسين الممارسات البيئية عبر مختلف القطاعات، مما يضمن الحفاظ على مواردنا الطبيعية، وبقاء مجتمعاتنا صحية ونابضة بالحياة.

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