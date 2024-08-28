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وزير المياه والري يبحث مع السفير الأسترالي أوجه التعاون المشترك

8/28/2024 3:18:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استقبل وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود السيد برنارد لينش السفير الاسترالي لدى المملكة الاردنية الهاشمية اليوم الأربعاء 28 اب 2024 في مكتبه بوزارة المياه والري بحضور السكرتير الثاني رفائيل ماكوين في السفارة حيث تم استعراض اوجه التعاون المشترك وخاصة في المشاريع المائية في الأردن ، ومواجهة أثار التغيرات المناخية .


واستعرض الوزير ما يعانيه الواقع المائي من تزايد الصعوبات مبينا ان الاردن بالرغم من الجهود المضنية التي تبناها في مجال تعزيز الموارد المائية المتاحة الا ان التغييرات المناخية وازدياد الطلب نتيجة الزيادة السكانية وتواجد مئات الالاف من اللاجئين يفاقم من اتساع الفجوة بين الطلب والمتاح.


كما تطرق المهندس أبو السعود الى جهود قطاع المياه في مواجهة مختلف التحديات وادخال مصادر الطاقة البديلة لتشغيل مرافق المياه وتبني برامج متكاملة لخفض الفاقد ورفع كفاءة التزويد والاستفادة من المياه المعالجة اضافة الى المشاريع الهامة التي تمثل حلا على المدى الطويل لمشكلة المياه في المملكة مثل الناقل الوطني.

واشاد ابو السعود باهتمام الجانب الأسترالي المستمر في بناء تعاون فاعل وناجح مع الاردن في مجالات المياه والصرف الصحي خاصة وان العلاقات الأردنية الاسترالية التي سيحتفل البلدان بمرور 50 عاما علاقات وطيدة في مختلف المجالات العام القادم ، متطلعا الى زيادة أوجه التعاون في عدد من المجالات المائية .
من ناحيته ثمن السفير الأسترالي برنارد لينش اجراءات وزارة المياه والري في مجالات خفض الفاقد ورفع كفاءة التزويد ومواجهة التحديات المائية خاصة مواجهة اثار التغيرات المناخية وبناء برامج مشتركة لمواجهتها وتنفيذ المشاريع المائية وجهود التوعية المائية وتبادل الخبرات مبديا اهتمام الجانب الاسترالي بالتعاون مع قطاع المياه لإنجاح مشاريع الاردن المائية الحيوية .

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