وزير المياه والري يبحث مع السفير الأسترالي أوجه التعاون المشترك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقبل وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود السيد برنارد لينش السفير الاسترالي لدى المملكة الاردنية الهاشمية اليوم الأربعاء 28 اب 2024 في مكتبه بوزارة المياه والري بحضور السكرتير الثاني رفائيل ماكوين
في السفارة حيث تم استعراض اوجه التعاون المشترك وخاصة في المشاريع المائية في الأردن ، ومواجهة أثار التغيرات المناخية .
واستعرض الوزير ما يعانيه الواقع المائي من تزايد الصعوبات مبينا ان الاردن بالرغم من الجهود المضنية التي تبناها في مجال تعزيز الموارد المائية المتاحة الا ان التغييرات المناخية وازدياد الطلب نتيجة الزيادة السكانية وتواجد مئات الالاف من اللاجئين يفاقم من اتساع الفجوة بين الطلب والمتاح.
كما تطرق المهندس أبو السعود الى جهود قطاع المياه في مواجهة مختلف التحديات وادخال مصادر الطاقة البديلة لتشغيل مرافق المياه وتبني برامج متكاملة لخفض الفاقد ورفع كفاءة التزويد والاستفادة من المياه المعالجة اضافة الى المشاريع الهامة التي تمثل حلا على المدى الطويل لمشكلة المياه في المملكة مثل الناقل الوطني.
واشاد ابو السعود باهتمام الجانب الأسترالي المستمر في بناء تعاون فاعل وناجح مع الاردن في مجالات المياه والصرف الصحي خاصة وان العلاقات الأردنية الاسترالية التي سيحتفل البلدان بمرور 50 عاما علاقات وطيدة في مختلف المجالات العام القادم ، متطلعا الى زيادة أوجه التعاون في عدد من المجالات المائية .
من ناحيته ثمن السفير الأسترالي برنارد لينش اجراءات وزارة المياه والري في مجالات خفض الفاقد ورفع كفاءة التزويد ومواجهة التحديات المائية خاصة مواجهة اثار التغيرات المناخية وبناء برامج مشتركة لمواجهتها وتنفيذ المشاريع المائية وجهود التوعية المائية وتبادل الخبرات مبديا اهتمام الجانب الاسترالي بالتعاون مع قطاع المياه لإنجاح مشاريع الاردن المائية الحيوية .
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