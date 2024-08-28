إعلام عبري: إسرائيل توافق على هدنة محدودة في غزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

وفي تعليقه على التقرير، قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان إن "الحديث ليس عن هدنة، وإنما مجرد تخصيص أماكن معينة داخل القطاع من أجل إتاحة الفرصة للتطعيم ضد شلل الأطفال".

وأضاف أن القرار "عرض على المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) وحظي بدعمٍ من الوزراء"، خلافا للتقرير الذي قال إن القرار اتخذ من قبل والأجهزة الأمنية، دون إخطار أعضاء الكابينيت.



وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد طالب بـ"هدنة فورية" لتسهيل حملة تطعيم كبرى لمكافحة شلل الأطفال في قطاع غزة، فيما أعلنت حركة "حماس" دعمها للمقترح الأممي.



وفي 16 أغسطس الجاري، أعلنت وزارة الصحة في غزة تسجل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس شلل الأطفال في القطاع، وذلك في مدينة دير البلح لطفل يبلغ من العمر 10 شهور لم يتلق أي جرعة تحصين ضد شلل الأطفال. - rt