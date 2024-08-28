إعلام عبري: إسرائيل توافق على هدنة محدودة في غزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن السلطات الإسرائيلية وافقت على "هدنة" في قطاع غزة لتطعيم السكان ضد شلل الأطفال.
وفي تعليقه على التقرير، قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين
نتنياهو، في بيان إن "الحديث ليس عن هدنة، وإنما مجرد تخصيص أماكن معينة
داخل القطاع من أجل إتاحة الفرصة للتطعيم ضد شلل الأطفال".
وأضاف أن القرار "عرض على المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية
(الكابينيت) وحظي بدعمٍ من الوزراء"، خلافا للتقرير الذي قال إن القرار
اتخذ من قبل نتنياهو والأجهزة الأمنية، دون إخطار أعضاء الكابينيت.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد طالب بـ"هدنة
فورية" لتسهيل حملة تطعيم كبرى لمكافحة شلل الأطفال في قطاع غزة، فيما
أعلنت حركة "حماس" دعمها للمقترح الأممي.
وفي 16 أغسطس الجاري، أعلنت وزارة الصحة في غزة تسجل أول حالة إصابة
مؤكدة بفيروس شلل الأطفال في القطاع، وذلك في مدينة دير البلح لطفل يبلغ من
العمر 10 شهور لم يتلق أي جرعة تحصين ضد شلل الأطفال. - rt
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