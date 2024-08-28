1.2 مليار تكلفة إنشائية لواجهة زان البحرية

(MENAFN
- Al Watan)
أطلع نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة، على مشروع واجهة زان البحرية، الذي تم توقيع عقده أخيرا مع أمانة جازان، والذي يعد أكبر عقد استثماري، حيث تبلغ قيمته الإيجارية نحو 400 مليون ريال، وتكلفته الإنشائية تجاوزت مليار و200 مليون ريال.
ونوه الأمير محمد بن عبدالعزيز بما تحظى به منطقة جازان من دعم سخي من القيادة في مختلف مجالات وجوانب التنمية، جعلها بالإضافة إلى ما حباها الله من المقومات الاقتصادية والطبيعية والتراثية إحدى الوجهات الاقتصادية والسياحية.
كما أطلع نائب أمير جازان على الخطط والآليات التي تقوم بها أمانة المنطقة لطرح حزمة من الفرص الاستثمارية بشكل دوري، بما تحقق أهداف التنمية القطاعية وتنمية المنطقة، وإتاحة المجال أمام الراغبين في الاستثمار للاطلاع على الفرص التي يتم طرحها من خلال بوابة الاستثمار البلدي ((فرص)) عبر الموقع الالكتروني أو التطبيق الخاص بالبوابة.
وأوضح أمين منطقة جازان، المهندس يحيى الغزواني، أن مشروع واجهة زان البحرية يقع على واجهة الغروب شمال جازان على مساحة 300 م2، ويتكون من مواقع ترفيهية وسياحية، وتجارية وسكنية، مبينا أنه العقد الأول من نوعه الذي يمتد لـ50 عاما كفرصة نوعية.
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