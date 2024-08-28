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1.2 مليار تكلفة إنشائية لواجهة زان البحرية

8/28/2024 3:06:16 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلع نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة، على مشروع واجهة زان البحرية، الذي تم توقيع عقده أخيرا مع أمانة جازان، والذي يعد أكبر عقد استثماري، حيث تبلغ قيمته الإيجارية نحو 400 مليون ريال، وتكلفته الإنشائية تجاوزت مليار و200 مليون ريال.
ونوه الأمير محمد بن عبدالعزيز بما تحظى به منطقة جازان من دعم سخي من القيادة في مختلف مجالات وجوانب التنمية، جعلها بالإضافة إلى ما حباها الله من المقومات الاقتصادية والطبيعية والتراثية إحدى الوجهات الاقتصادية والسياحية.
كما أطلع نائب أمير جازان على الخطط والآليات التي تقوم بها أمانة المنطقة لطرح حزمة من الفرص الاستثمارية بشكل دوري، بما تحقق أهداف التنمية القطاعية وتنمية المنطقة، وإتاحة المجال أمام الراغبين في الاستثمار للاطلاع على الفرص التي يتم طرحها من خلال بوابة الاستثمار البلدي ((فرص)) عبر الموقع الالكتروني أو التطبيق الخاص بالبوابة.
وأوضح أمين منطقة جازان، المهندس يحيى الغزواني، أن مشروع واجهة زان البحرية يقع على واجهة الغروب شمال جازان على مساحة 300 م2، ويتكون من مواقع ترفيهية وسياحية، وتجارية وسكنية، مبينا أنه العقد الأول من نوعه الذي يمتد لـ50 عاما كفرصة نوعية.

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