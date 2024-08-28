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24 مفقودا في فيضانات شمال اليمن

8/28/2024 3:06:15 PM
(MENAFN- Al Watan) اجتاحت مياه الفيضانات قرية في شمال اليمن، أمس، ما أدى إلى غمر المنازل والمتاجر وفقدان 24 شخصًا على الأقل، وتعرضت مديرية ملحان في محافظة المحويت للأمطار الغزيرة خلال الأيام القليلة الماضية، ما تسبب في فيضانات دمرت سبعة منازل وأربعة متاجر.
وتعاني البنية التحتية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون من مشاكل كبيرة، خصوصًا فيما يتعلق بمسارات الأودية ومصدات السيول، وغيرها من المشاكل التي تسبب فيها الحوثيون في الطرق والكباري.

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