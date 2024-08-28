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مركزي القطيف يعالج انسداد الأنف المزمن دون جراحة

8/28/2024 3:06:15 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهى مستشفى القطيف المركزي على مدى عامين معاناة أكثر من 90 مستفيدا، اشتكو من انسداد مزمن في الأنف، بعد إدخال خدمة تصغير القرينات الأنفية باستخدام موجات الراديو تحت التخدير الموضعي في العيادة.
وأسهمت هذه الخدمة في تقليص قائمة انتظار المراجعين المحتاجين لعملية تصغير القرينات، بعد تطبيقها داخل العيادة بدلا من غرفة العمليات، حيث كانت العملية تتطلب تخديرا كاملا، ووقتا أطول يصل لساعة ونصف الساعة.
وقال استشاري الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور حسين البحارنة، أن الإجراء يستفيد منه المرضى الذين يعانون الحساسية المزمنة، التي غالبا ما تؤدي إلى تضخم القرينات الأنفية، وانسداد مزمن في الأنف، وعدم تحسن الأعراض باستخدام العلاجات الدوائية.
وأضاف أن العلاج يناسب المرضى البالغين، مشيرا إلى أنه لا توجد أمراض مزمنة تمنع الإجراء، مع الحرص على أن يكون المريض متعاونا في أثناء عمل الإجراء تحت التخدير الموضعى.
وأكد البحارنة أن الإجراء فعال في علاج انسداد الأنف، ونادرا ما يشعر المريض بألم، ويستطيع معظم المرضى الرجوع لنشاطهم الطبيعي خلال 3 أيام، وأن 98% من المرضى استطاعوا إكمال الإجراء من دون مشاكل.

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