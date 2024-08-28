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99 % تغطية الاتصالات والإنترنت على طرق المملكة

8/28/2024 3:06:14 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، تقرير ((مقياس الطرق)) الذي يقدم مؤشرات جودة خدمات الاتصالات في الطرق الرئيسة والثانوية في المملكة، الذي يهدف إلى تعزيز التنافسية لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتمكين المهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء شبكات الاتصالات بالمملكة.
ويشارك الإصدار الثاني من تقرير ((مقياس الطرق)) مؤشرات تغطية خدمة الاتصال وتغطية خدمة الإنترنت، وكذلك معدل نجاح المكالمات ومعدل عينات سرعة الإنترنت المقبولة، بالإضافة إلى مؤشر جودة منصات الفيديو المرئي، وذلك على الطرق الرئيسة التي يرمز لها بـ11، والطرق الثانوية التي يرمز لها بـ222.
%99 نسبة التغطية
وكشف التقرير عن بلوغ نسبة تغطية خدمة الاتصال في المملكة في الطرق الرئيسة إلى 99 %، وتسجيل نسبة 99 %، كذلك في الطرق الثانوية، وذلك من خلال حلول مقدمي خدمات الاتصالات شركة الاتصالات السعودية (stc)، وشركة موبايلي، وشركة زين في المركز الأول بالتساوي بينها بنسبة 99 %.
الشركات المتصدرة
وأظهر التقرير وصول نسبة تغطية خدمة الإنترنت لخدمات النطاق العريض في الطرق الرئيسة إلى 99 %، كما بلغت نسبتها على الطرق الثانوية إلى 99 % على مستوى المملكة، حيث تصدرت شركة الاتصالات السعودية (stc) قائمة مقدمي خدمات الاتصالات بنسبة 98 %، وتلتها شركة موبايلي ثانيًا بنسبة 94 %، ثم شركة زين ثالثًا بنسبة 82 % على الطرق الرئيسة، فيما جاءت مراكز الطرق الثانوية بصدارة شركة الاتصالات السعودية (stc) بنسبة 98 %، ثم موبايلي بنسبة 97 %، وحلت شركة زين ثالثًا بنسبة 82 %.
وأبرز التقرير في مؤشر معدل نجاح المكالمات تصدر شركة الاتصالات السعودية (stc) لمقدمي خدمات الاتصالات بنسبة 96 %، تلتها شركة موبايلي بنسبة 95 % ثم جاءت شركة زين ثالثًا بنسبة 90 % على الطرق الرئيسة، فيما تقاسمت شركة الاتصالات السعودية (stc) وشركة موبايلي المركز الأول لمعدل نجاح المكالمات على الطرق الثانوية بنسبة 95 % لكل منهما، وحلّت شركة زين ثانيًا بنسبة 88 % على الطرق نفسها.
سرعة الإنترنت
وسجّل التقرير في معدل عينات سرعة الإنترنت المقبولة في الطرق الرئيسة تصدر شركة الاتصالات السعودية (stc) لقائمة مقدمي خدمات الاتصالات بنسبة 89 %، تلتها شركة موبايلي بنسبة 68 % ثم شركة زين بنسبة 40%، فيما حلت شركة موبايلي في المركز الأول على الطرق الثانوية بنسبة 74 %، تلتها شركة الاتصالات السعودية (stc) بنسبة 73 %، ثم شركة زين بنسبة 39 %.
وشارك التقرير في مؤشر جودة منصات الفيديو المرئي في الطرق الرئيسة تصدر شركة الاتصالات السعودية (stc) لمقدمي الخدمة بنسبة 76 %، فيما تقاسمت شركتا الاتصالات السعودية (stc) وموبايلي الصدارة على الطرق الثانوية بنسبة 77 %.

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