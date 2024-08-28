((مستثمرى بلبيس)) تطلب من ((الشرقية)) تخصيص 20 فداناً لتوسعات مصانع المدينة

MENAFN - Al-Borsa News) طلبت جمعية مستثمرى بلبيس من محافظ الشرقية الجديد، حازم الأشمونى، تخصيص 40 قطعة أرض لمصانع المدينة لتنفيذ أعمال توسعية جديدة بدلاً من طرحها لمستثمرين جدد.

وقال عبدالله الغزالى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إنَّ نحو 65 مصنعاً طلبت من الجمعية توفير مساحات أراضِ جديدة لتنفيذ توسعات فى مختلف الأنشطة الصناعية، أبرزها الصناعات المعدنية، والورقية، ومواد البناء.

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وأضاف لـ((البورصة))، أن مستثمرى بلبيس يفضلون عدم إنشاء مصانعهم فى أكثر من منطقة صناعية، بغرض التركيز على إدارة أنشطتهم، وبالتالى يجب منحهم الأولوية فى تخصيص المساحات المرفقة مؤخراً.

كشف أن الجمعية بصدد تقديم مذكرة أيضاً لوزارة الصناعة والنقل بطلبات المستثمرين بالمدينة، والتى يأتى أهمها تخصيص 40 قطعة أرض، بمساحة إجمالية نحو 20 فداناً؛ لكى تتمكن من تنفيذ التوسعات المستهدفة، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار.

توقع أن يرتفع حجم استثمارات مدينة بلبيس الصناعية 50% بمجرد تنفيذ التوسعات الجديدة.

وقال ((الأشمونى))، فى تصريحات سابقة لـ((البورصة))، إنَّ الجمعية تستهدف جذب استثمارات جديدة للمنطقة الصناعية بقيمة 250 مليون جنيه، من خلال الترويج للفرص الاستثمارية، وتحفيز مصانع المدينة على تنفيذ توسعات جديدة.

أضاف أن عدد المصانع القائمة فى المنطقة الصناعية يصل إلى 250 مصنعاً، يعمل منها 200 مصنع، ونحو 50 متعثرة بحسب آخر حصر أجرته الجمعية.