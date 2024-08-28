((مستثمرى بلبيس)) تطلب من ((الشرقية)) تخصيص 20 فداناً لتوسعات مصانع المدينة

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- Al-Borsa News) طلبت جمعية مستثمرى بلبيس من محافظ الشرقية الجديد، حازم الأشمونى، تخصيص 40 قطعة أرض لمصانع المدينة لتنفيذ أعمال توسعية جديدة بدلاً من طرحها لمستثمرين جدد.
وقال عبدالله الغزالى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إنَّ نحو 65 مصنعاً طلبت من الجمعية توفير مساحات أراضِ جديدة لتنفيذ توسعات فى مختلف الأنشطة الصناعية، أبرزها الصناعات المعدنية، والورقية، ومواد البناء.
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وأضاف لـ((البورصة))، أن مستثمرى بلبيس يفضلون عدم إنشاء مصانعهم فى أكثر من منطقة صناعية، بغرض التركيز على إدارة أنشطتهم، وبالتالى يجب منحهم الأولوية فى تخصيص المساحات المرفقة مؤخراً.
كشف أن الجمعية بصدد تقديم مذكرة أيضاً لوزارة الصناعة والنقل بطلبات المستثمرين بالمدينة، والتى يأتى أهمها تخصيص 40 قطعة أرض، بمساحة إجمالية نحو 20 فداناً؛ لكى تتمكن من تنفيذ التوسعات المستهدفة، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار.
توقع أن يرتفع حجم استثمارات مدينة بلبيس الصناعية 50% بمجرد تنفيذ التوسعات الجديدة.
وقال ((الأشمونى))، فى تصريحات سابقة لـ((البورصة))، إنَّ الجمعية تستهدف جذب استثمارات جديدة للمنطقة الصناعية بقيمة 250 مليون جنيه، من خلال الترويج للفرص الاستثمارية، وتحفيز مصانع المدينة على تنفيذ توسعات جديدة.
أضاف أن عدد المصانع القائمة فى المنطقة الصناعية يصل إلى 250 مصنعاً، يعمل منها 200 مصنع، ونحو 50 متعثرة بحسب آخر حصر أجرته الجمعية.
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