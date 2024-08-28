ابو عليا يستقبل السفير الياباني لدى دولة فلسطين

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /PNN / استقبل محافظ محافظة بيت لحم محمد طه ابو عليا سفير اليابان لدى دولة فلسطين ناكاشيما يؤتشياليوم الاربعاء الموافق 28.8.2024 في مقر اللجنة الشعبية/ مخيم الدهيشة، بحضور جهات الاختصاص من فعاليات ومؤسسات مخيم الدهيشة وافتتاح الغرف الصفية الثمانية التابعة للجنة المحلية للتأهيل / مركز البيئي والذي تم تمويله من خلال الحكومة اليابانية في إطار المساهمة في تنمية الخدمة التعليمية للطلبة.

و شكر ابو عليا حكومة اليابان ومواقفها الداعمة لشعبنا

مثمنا دورها في خدمة وتنمية الخدمات للمخيمات

بشكل خاص.

واشار محافظ بيت لحم الى اهمية المشاريع التي تقدمها اليابان لتعزيز صمود شعبنا على اكثر من صعيد مشددا على اهمية هذا الدعم الذي يجب ان يتم تتوجيه بقرارات تساند الحقوق الفلسطينية.

و تحدث السفير الياباني عن اهمية العلاقة بين الشعبين وموقف بلادهم اتجاه القضية الفلسطينية,

وشكر عطوفته على هذا الاستقبال

متمنين الاستمرار في التعاون بين البلدين.