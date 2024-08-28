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جيش الاحتلال يعلن استعادة جثة جندي تم قتله واحتجازه في 7 اكتوبر

8/28/2024 2:53:06 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الامن العام الشاباك أنهما استعادا جثة جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي قُتل في 7 أكتوبر، والذي تم نقل جثته إلى غزة.

و أعلن الجيش الإسرائيلي أن الجثة قد تم إعادتها إلى إسرائيل وانه تم إبلاغ عائلة الجندي، لكن العائلة طلبت عدم نشر اسمه.

وقال الجيش إن الجثة استعيدت في عملية تحت قيادة الفرقة 162 بمشاركة قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك وجنود من لواء ناحال واللواء 401.

وادعى الجيش أن العملية كانت“بناءً على معلومات استخبارية دقيقة من الشاباك، قسم الاستخبارات ووحدة لاهف 433 التابعة لشرطة إسرائيل”

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