جيش الاحتلال يعلن استعادة جثة جندي تم قتله واحتجازه في 7 اكتوبر

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل ابيب /PNN / أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الامن العام الشاباك أنهما استعادا جثة جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي قُتل في 7 أكتوبر، والذي تم نقل
جثته إلى غزة.
و أعلن الجيش الإسرائيلي أن الجثة قد تم إعادتها إلى إسرائيل وانه تم إبلاغ عائلة الجندي، لكن العائلة طلبت عدم نشر اسمه.
وقال الجيش إن الجثة استعيدت في عملية تحت قيادة الفرقة 162 بمشاركة قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك وجنود من لواء ناحال واللواء 401.
وادعى الجيش أن العملية كانت“بناءً على معلومات استخبارية دقيقة من الشاباك، قسم الاستخبارات ووحدة لاهف 433 التابعة لشرطة إسرائيل”
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