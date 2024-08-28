فورد برونكو: 59 عاماً من التميز على الطرق الوعرة

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- Hill & Knowlton) الرياض، المملكة العربية السعودية،28 أغسطس 2024: استقطبت فورد برونكو، التي ظهرت لأول مرة في عام 1965 كأول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات في العالم، ولقد تزامن إطلاقها مع تزايد الرغبة في المغامرة والاستكشاف في الهواء الطلق خلال الستينيات من القرن الماضي.
حققت فورد برونكو الفريدة التي أطلق عليها في البداية اسم برونكو و (Go Over All Terrain) G.O.A.T التطلعات من خلال سد الفجوة في السوق للحصول على المزيج المرغوب من الأداء القوي والقيادة المريحة، فمن خلال القيام بذلك، صممت فورد سيارة فريدة تجمع بين الميزات الرياضية والتصميم الذكي، والذي بدوره وفر قدرة استثنائية وتجربة قيادة رائعة على الطرق الوعرة والممهدة.
دخلت برونكو السوق بثلاثة إصدارات مميزة عند إطلاقها عام 1966، أولها رودستر: إصدار قياسي وبأسعار معقولة مع أبواب قابلة للإزالة وسقف اختياري يوفر تجربة مخصصة وقريبة للاستمتاع بالأماكن الخارجية. الثاني هو الإصدار الرياضي: يتصف هذا الإصدار بالاستخدام العملي، حيث يوفر مقعد طويل يتسع لراكبين إلى ثلاثة ركاب، وسرير صغير داخل المركبة، والثالث إصدار "The Wagon": وهو خيار مناسب للعائلة يتميز بسقف صلب كامل ومقاعد تتسع لما يصل إلى خمسة أشخاص مع مقعد طويل خلفي وكانت هذه أكثر الإصدارات شعبية.
قدمت فورد مجموعة واسعة من الخيارات والإكسسوارات لهذه المركبات، والتي يمكن الذهاب فيها إلى أي مكان والقيام بأي شيء، حيث يشبه كل إصدار منهم المركبات الحالية ذات البابين على شكل صندوق مع مصابيح أمامية مستديرة، كما زودت برونكو حينها بمحرك قوي بست أسطوانات بقوة 105 حصان وسعة 2.7 لتر مقترن بناقل حركة ثلاثي السرعات ونظام دفع رباعي. وبعد مرور عام، أطلقت فورد العنان لقدرات أكبر بفضل محرّك 289-V-8 الاختياري، الذي عزّز القدرة الحصانية وعزم الدوران لتحسين الأداء.
تم طرح الجيل الثاني من برونكو في عام 1973، حيث أطلق نظام التوجيه المعزز وناقل الحركة الأوتوماتيكي والمحرك الجديد. ولكن لسوء الحظ، تزامن إطلاقها مع أزمة النفط العالمية ليتم بعد ذلك تأجيل عمليات التصميم الأخرى التي كانت قيد الإعداد.
وقد شهد عام 1978 الإطلاق الناجح لبرونكو "F-Series" المعاد تصميمها بمحرك V8 والذي وفر قيادة أكثر سلاسة مع المزيد من التقنيات مثل تكييف الهواء الاختياري وراديو AM/FM، كما وصلت أرقام مبيعات هذا الطراز الشهير إلى 180,000 مركبة خلال العامين الأولين.
أثرت أزمة الوقود المستمرة على تصميم برونكو في الثمانينيات من القرن الماضي، حيث أصبحت أصغر حجماً وأخف وزناً وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، وفي وقت لاحق، أطلقت "Bronco II" ، لتمثل الظهور الأول لحزمة "Eddie Bauer" الشهيرة إلى جانب مجموعة من التطورات التكنولوجية مثل نظام تعليق أمامي مستقل التي جعلت مبيعات فورد برونكو الأولى في السوق.
جلبت أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات تحديثات ديناميكية هوائية للواجهة الأمامية، وحقن الوقود الإلكتروني، وميزات السلامة مثل الفرامل المانعة للانزلاق والوسائد الهوائية.
وعلى الرغم من هذه التطورات، كان الجيل الخامس والذي تم إنتاجه من عام 1992 إلى عام 1996، بمثابة نهاية خط مركبات الدفع الرباعي الأيقونية ذات البابين. ومع ذلك، استمر إرث برونكو في التأثير على تصاميم سيارات الدفع الرباعي المستقبلية وسيترك بصمة لا تمحى في قلوب وعقول أولئك الذين عملوا عليها في فورد، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من عشاق برونكو الذين حزنوا على نهاية حقبة لا تنسى.
صناعة أيقونة
كانت برونكو مفضلة بكثرة لدى محترفي وعشاق السيارات منذ إنشائها، حيث استحوذت عروضها الفريدة على قلوبهم وعقولهم، مما جعلها عنصراً أساسياً في الثقافة الشعبية، وقد كان التأثير الثقافي لاسم برونكو حقيقة لا يمكن إنكارها. إن الاندماج السلس لبرونكو في عقل ووعي الجماهير باعتبارها السيارة المفضلة التي مكنتهم من القيادة على الطرق الوعرة واستخدمها المزارعين وراكبي الأمواج والمخيمين، كما كانت تستخدم للتنقل من وإلى العمل تاركةً بصمة فريدة من نوعها.
كما كانت برونكو حاضرةً على مضامير السباق، حيث منح المتسابق الأسطوري على الطرق الوعرة وباني السيارات ومالك فريق السباق، بيل ستروب وشريكه، بارنيلي جونز، مركبة برونكو للتحضير للسباق، وكان ذلك قبل إطلاق برونكو الرسمي في الأسواق، حيث شاركت برونكو في السباق بعد ذلك بوقت قصير، وأصبحت سيارة برونكو المعدلة "Big Oly" واحدة من أشهر مركبات السباق على الطرق الوعرة على الإطلاق.
كما أدت سلسلة انتصارات ستروب وبارنيلي اللاحقة مع برونكو في سباقات مرموقة مثل إنديانابوليس 500 وريفرسايد جراند بريوكس ومينت 400 وباها 500 و1000، وتسجيل رقم قياسي جديد في باها 1000 عام 1969، إلى تحقيق مبيعات قياسية لمركبة "برونكو باها" لدى وكلاء فورد في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد ذلك بوقت قصير.
تمتعت برونكو دائماً بالجودة العملية، حيث لم يقتصر الأمر على جذب المشاهير مثل بطل ناسكار ثلاث مرات توني ستيوارت، ولكن أيضاً ظهرت بشكل ملحوظ على مر السنين في البرامج التلفزيونية الشهيرة، حيث تم عرضها على الشاشة الفضية، وظهر في أفلام عدة مثل "No Country for Old Men" و "Terminator 2" و "Speed" و "Rampage" و The Racing Scene"" و "Charlie's Angels"، وغيرها الكثير.
مجتمع مبني على الشغف
لم يتضاءل حب المعجبين لبرونكو أبداً، حيث شهدت "Bronco Underground" كما سميت من قبل الجماهير، تحقيق أحلامهم في نهاية المطاف بعد توقف دام لربع قرن، حيث تم إطلاق الجيل السادس من برونكو في عام 2021 بعد حملة شاملة تضمنت رسم النماذج الأولية وتطوير خطط الأعمال والإنتاج، وقد تم ذكر قصتها والجاذبية التي خلقتها برونكو في بودكاست "Bring Bronco" من فورد، الذي سلط الضوء على البصمة الثقافية لبرونكو والعلاقة العاطفية العميقة التي تربط المعجبين بهذه المركبة الأيقونية.
عودة جريئة وقوية
عاد الجيل السادس من فورد برونكو إلى الظهور والذي طال انتظاره في 13 يوليو 2020، حيث ضم العديد من الطرازات ذات البابين وأربعة أبواب والإصدار الرياضي، وحقق إصدار "OG SUV" نجاحاً باهراً، حيث احتفظت بمظهرها الأيقوني وزودت بالعديد من تقنيات التكنولوجيا الحديثة مثل نظام القيادة بحسب التضاريس الذي يتكيف تلقائياً ويحسن أداء التوجيه والتحكم ومجموعة نقل الحركة استجابةً لذلك، وميزات السلامة المحسنة معززةً بثماني أنماط قيادة مختلفة، سبعة منها هي أوضاع و™.G.O.A.T.
بفضل خيارات المحرك القوية، مثل محرك "EcoBoost" سعة 2.7 لتر الذي يولد 310 حصاناً وعزم دوران 542 نيوتن متر وسحب الهواء عالي الأداء، تفتخر برونكو بقدرات مميزة الأفضل في فئتها على الطرق الوعرة، بما في ذلك خصائص زاوية الابتعاد وزاوية العبور والارتفاع عن الأرض وعبور المياه.
أثار إطلاق برونكو الجديد قدراً غير مسبوق من الإثارة الذي تحول إلى أكثر من 150,000 حجز خلال الأسابيع الثلاثة الأولى، حيث عبر المعجبين القدامى والجدد عن الاندهاش بقدرات برونكو على الطرق الوعرة وسعدوا باكتشاف الميزات الخفية التي تبعث على الحنين للماضي والتي أعطت إيماءة عاطفية وأصيلة للجيل القديم من برونكو.
تشمل بعض هذه الميزات المخفية المصابيح الأمامية الدائرية المستوحاة من النسخة الأصلية لعام 1965، واسم البرونكو المحفور في مصابيح LED النهارية، وأربطة السحب المصممة من لاسو، كما تعكس الأربطة الوظيفية على الرفراف الأمامي روح التصميم الأصلي، بالإضافة إلى ذلك يتم أيضاً ختم كل مسمار في برونكو بشعار برونكو المطابق ويسمح بإضافة الاكسسوارات. تظهر لمسات من التصميم القديم في شكل زر التشغيل الذي يشبه المصابيح الأمامية الأيقونية في برونكو، ومحدد وضع الطرق الوعرة الذي يشير إلى أنماط "™.G.O.A.T" من برونكو، ورسمة الحصان البري المطبوع على عجلة القيادة ومحدد السرعة ذات الطرازات الأوتوماتيكية ذات 10 سرعات.
السيطرة على الكثبان الرملية
يتم احترام مكانة برونكو في الشرق الأوسط باعتبارها السيارة الأصلية والأفضل من بين سيارات الدفع الرباعي، وبفضل مجموعتها المتنوعة من الطرازات، فهي مناسبة تماماً للكثبان الرملية الصعبة في الشرق الأوسط كما هي مناسبة لطرقاتها السريعة والمفتوحة الواسعة.
يجمع طراز "Outer Banks" بين الأسلوب والوظائف الاستثنائية، مما يجعله مثالياً للتنقل بين المناظر الطبيعية الخلابة والوعرة في المنطقة. بالنسبة لمركبة الدفع الرباعي الأيقونية، يأتي طراز "Big Bend" بمحرك "EcoBoost" سعة 2.3 لتر وستة أنماط ™.G.O.A.T موفراً أداءً متعدد الاستخدامات على جميع التضاريس، كما يتوفر في طراز "Badlands" مخمّدات حية من "Fox" وحزمة "Sasquatch" وميزات الاستخدام الشاق، لتعزيز قدرة القيادة على الطرق الوعرة إلى أقصى الحدود، مما يوفر المتانة والموثوقية في بيئة صحراوية قاسية.
استمرار الإرث العريق
إن فورد برونكو هي أكثر من مجرد مركبة؛ إنها أيقونة دائمة تجمع في مظهرها الأيقوني، بين أفضل ما في الماضي من حيث التصميم والابتكارات المتطورة والميزات الحديثة التي تقدمها فورد، لتلهم المزيد من المعجبين الجدد وترضي أذواق جميع العملاء القدامى. بشكل عام، تستمر برونكو في تقديم تجربة قيادة فريدة على الطرق الوعرة، مما يسعد عشاق القيادة بمزيج من الجماليات الأصيلة والابتكارات الحديثة.
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