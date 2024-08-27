البنك الأهلي المتحد يكمل بنجاح عملية التحول إلى الخدمات المصرفية الإسلامية في المملكة المتحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن البنك الأهلي المتحد عن استكماله بنجاح عملية التحول إلى الخدمات المصرفية الإسلامية لعملياته في المملكة المتحدة. ويمثل هذه الإنجاز خطوة هامة في مسيرة البنك نحو التحول إلى أحد أهم مزودي الحلول المصرفية والمالية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في السوق البريطاني.
وعلى مدى الأشهر الماضية، قام البنك بإجراء تغييرات شاملة لضمان امتثال جميع منتجاته وخدماته لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وشملت هذه العملية تطوير وإعادة هيكلة الخدمات والمنتجات الحالية، إضافة إلى تعيين لجنة شرعية متخصصة للإشراف المستمر على عمليات الامتثال لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وبهذه المناسبة، صرح حمد عبدالمحسن المرزوق، رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد، بالقول: “ نحن فخورون للغاية بالإعلان عن نجاح عملية التحول إلى الخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية لعملياتنا في المملكة المتحدة، والذي يعد إنجازاً مهماً في مسيرة البنك الأهلي المتحد، وهو استكمال لنجاح سابق في تحويل البنك الأهلي المتحد – البحرين من تقليدي إلى إسلامي في وقت قياسي وبكفاءة عالية. ”
كما أكد المرزوق أن تحول عمليات البنك الأهلي المتحد – المملكة المتحدة لتتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية يدعم توجه المجموعة في التوسع في الخدمات المصرفية الخاصة والموجهة إلى العملاء ذوي الملاءة المالية العالية وتلبية احتياجاتهم المالية والمصرفية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة وتنمية ثرواتهم ودعم طموحاتهم من خلال التكامل بين وحدات المجموعة. تشكل هذه الخطوة قيمة مضافة لصناعة الصيرفة الإسلامية في أوروبا والعالم، لا سيما وأن السوق البريطاني يحمل فرصاً واعدة نظراً للإقبال والاهتمام المتزايد بالخدمات والحلول المصرفية الإسلامية. ويؤكد البنك التزامه بتوفير مختلف احتياجات عملائه من الخدمات المصرفية في المملكة المتحدة بما يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
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