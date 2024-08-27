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البنك الأهلي المتحد يكمل بنجاح عملية التحول إلى الخدمات المصرفية الإسلامية في المملكة المتحدة

8/27/2024 11:55:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬عن‭ ‬استكماله‭ ‬بنجاح‭ ‬عملية‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الإسلامية‭ ‬لعملياته‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭. ‬ويمثل‭ ‬هذه‭ ‬الإنجاز‭ ‬خطوة‭ ‬هامة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬البنك‭ ‬نحو‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬مزودي‭ ‬الحلول‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬ومبادئ‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬البريطاني‭.‬

وعلى‭ ‬مدى‭ ‬الأشهر‭ ‬الماضية،‭ ‬قام‭ ‬البنك‭ ‬بإجراء‭ ‬تغييرات‭ ‬شاملة‭ ‬لضمان‭ ‬امتثال‭ ‬جميع‭ ‬منتجاته‭ ‬وخدماته‭ ‬لأحكام‭ ‬ومبادئ‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭. ‬وشملت‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬تطوير‭ ‬وإعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬الخدمات‭ ‬والمنتجات‭ ‬الحالية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعيين‭ ‬لجنة‭ ‬شرعية‭ ‬متخصصة‭ ‬للإشراف‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬الامتثال‭ ‬لأحكام‭ ‬ومبادئ‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬حمد‭ ‬عبدالمحسن‭ ‬المرزوق،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد،‭ ‬بالقول‭: ‬ نحن‭ ‬فخورون‭ ‬للغاية‭ ‬بالإعلان‭ ‬عن‭ ‬نجاح‭ ‬عملية‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬ومبادئ‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬لعملياتنا‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬إنجازاً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد،‭ ‬وهو‭ ‬استكمال‭ ‬لنجاح‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬ ‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تقليدي‭ ‬إلى‭ ‬إسلامي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قياسي‭ ‬وبكفاءة‭ ‬عالية‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬المرزوق‭ ‬أن‭ ‬تحول‭ ‬عمليات‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬ ‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لتتوافق‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬ومبادئ‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬يدعم‭ ‬توجه‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الخاصة‭ ‬والموجهة‭ ‬إلى‭ ‬العملاء‭ ‬ذوي‭ ‬الملاءة‭ ‬المالية‭ ‬العالية‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬وتنمية‭ ‬ثرواتهم‭ ‬ودعم‭ ‬طموحاتهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬وحدات‭ ‬المجموعة‭. ‬تشكل‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬لصناعة‭ ‬الصيرفة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬والعالم،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬وأن‭ ‬السوق‭ ‬البريطاني‭ ‬يحمل‭ ‬فرصاً‭ ‬واعدة‭ ‬نظراً‭ ‬للإقبال‭ ‬والاهتمام‭ ‬المتزايد‭ ‬بالخدمات‭ ‬والحلول‭ ‬المصرفية‭ ‬الإسلامية‭. ‬ويؤكد‭ ‬البنك‭ ‬التزامه‭ ‬بتوفير‭ ‬مختلف‭ ‬احتياجات‭ ‬عملائه‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬ومبادئ‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭. ‬


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