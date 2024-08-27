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مع حكومة اليمين المتطرفة.. الأقصى بمرمى التقسيم الفعلي

8/27/2024 11:52:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان - يستعد الاحتلال لمخطط ضّم الضفة الغربية، بما يشمل محاولة تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك، عبر تعزيز "الجولات الاستيطانية" المنظمة في الحرم القدسي الشريف، تحت مسمى "السياحة"، والشروع في تقسيمه باقتطاع جزء من باحاته، مما يشي بزيادة الاقتحامات، بالتزامن مع شن عملية عسكرية واسعة النطاق لاستباحة المدن والقرى الفلسطينية.
وفي حين يواصل رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، مساعيه لعرقلة جهود التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة، فإنه "يغض الطرف" عن مخططات ما يسمى "جماعات الهيكل"، المزعوم، للسيطرة على المسجد الأقصى وتقسيمه، في إطار سياسة تهويد القدس المحتلة، مما يجعل "الأقصى" في عين العاصفة وبؤرة الاستهداف الصهيوني.
وخصص ما يسمى وزير التراث في حكومة الاحتلال، "عميحاي إلياهو"، ميزانية ضخمة لتمويل تنظيم ما سماها "الجولات السياحية التثقيفية" للمستوطنين اليهود في الحرم القدسي الشريف، وذلك بالتوازي مع إجراءات رئيس حزبه المتطرف، "إيتمار بن غفير"، لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى.
وبالرغم من نفي مكتب "نتنياهو" لتقرير "هيئة البث" الصهيونية حول موافقته مع مجلس الأمن القومي على خطة تقدمت بها وزارة التراث الصهيونية لتنظيم جولات سياحية "تثقيفية" للمستوطنين اليهود في المسجد الأقصى، فإن الاحتلال يعتزم زيادة وتيرة الاقتحامات لباحاته.
من جهتها، قالت وزارة التراث الصهيونية، إنها "تعتزم تنظيم جولات إرشادية تتيح لأول مرة لعشرات الآلاف من اليهود ومئات الآلاف من السياح الذين يزورون المكان سنويا، سماع معلومات تراثية (..)"، وستجري الزيارات تحت شعار "تعزيز السيطرة على البلدة القديمة في القدس"، بحسب مزاعمها.
وبعد تصريحات الوزير المتطرف، "بن غفير"، بشأن مخطط بناء "كنيس" يهودي في "الأقصى"، فقد علقت وزارة التراث الصهيونية بالقول إنها ستمول وتنظم زيارات لأعداد أكبر من المستوطنين اليهود والسياح للمسجد.
وزعمت الوزارة بأنها تسعى لترسيخ الرواية الصهيونية حول البلدة القديمة في القدس المحتلة، في إشارة إلى تهويدها، من خلال الاقتحامات "الإرشادية" التي تستهدف عشرات آلاف اليهود والسياح الأجانب، حيث من المتوقع أن تبدأ خلال الأيام القادمة، استعدادا لفترة الأعياد اليهودية المزعومة.
ومن المقرر أن تشمل الإرشادات والمضامين التي سيتم تمريرها خلال هذه الاقتحامات المنظمة للمسجد الأقصى، وفقا للوزارة، استعراض "للتراث اليهودي في 'جبل الهيكل' (الحرم القدسي)، بطرح تاريخي نقي خالٍ من الحقائق البديلة"، وفق مزاعمها.
وادّعت الوزارة الصهيونية إنها "تعتزم تنظيم جولات إرشادية في الأقصى، تتيح لأول مرة لعشرات الآلاف من اليهود ومئات الآلاف من السياح الذين يزورون المكان سنويا، سماع معلومات عن التراث اليهودي للحرم بنسخة تاريخية دقيقة، خالية من الحقائق البديلة والسرديات الكاذبة التي كُتبت بهدف تعزيز أجندة معادية للسامية"، وفق مزاعمها.
وفي الأثناء؛ تقاطر الفلسطينيون أمس لتشييع جثمان أم فلسطينية وأبنائها الأربعة الذين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال، فيما عمّ الإضراب العام الشامل حدادا على أرواح شهداء الوطن المُحتل بالضفة الغربية وقطاع غزة، وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، والدعوة للرّد.
وقد عمّ الاضراب الشامل مدينتي بيت لحم وطولكرم في الضفة الغربية، حدادا على أرواح الشهداء، واحتجاجا على عدوان الاحتلال ومستوطنيه ضد الفلسطينيين.
وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي الإضراب الشامل في بيت لحم احتجاجا على إرهاب المستوطنين وإعدامهم الميداني للشاب خليل سالم زيادة، والاعتداء على المدنيين العزل في قرية وادي رحال، كما أعلنت فصائل العمل الوطني في محافظة طولكرم الإضراب الشامل عقب استشهاد خمسة مواطنين بقصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم نور شمس.
من جانبها، دعت حركة "حماس"، إلى "مزيد من الاشتباك والمواجهة والتصدي للاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية.
وأضافت أن "تصعيد الاحتلال لعدوانه على الضفة الغربية سيزيد الشعب الفلسطيني بأسا وعزما، ولن يوقف مد المقاومة وحالة الغضب المتصاعدة في كافة أنحاء الضفة".
في حين حذرت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" من مخططات حكومة الاحتلال للعدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واستكمال تهويد المدينة وإلغاء هويتها العربية.
وأضافت "الشعبية"، أن "جرائم الحكومة الصهيونية تجاه الأماكن المقدسة في مدينة القدس، جزء من سياسة تشمل سياسات الطرد والاعتقال والتهجير وتوسيع الاستيطان، لاستهداف هوية المدينة ومقدساتها وأهلها".
وقد أكدت وزارة الصحة الفلسطينة، استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم نور شمس، شرق طولكرم، شمال غرب الضفة الغربية.
وتشهد مناطق الضفة الغربية، اقتحامات مستمرة من قبل قوات الاحتلال، يتخللها مواجهات ميدانية، ما أسفر عن اعتقال آلاف الفلسطينيين وارتقاء مئات الشهداء، بالتزامن مع حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة، والتي أدت لارتقاء الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.

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