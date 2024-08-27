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البحرين تدين تصريحات وزير إسرائيلي عن إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك

8/27/2024 7:23:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعربت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬إدانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واستنكارها‭ ‬بشدة‭ ‬تصريحات‭ ‬وزير‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عن‭ ‬إقامة‭ ‬كنيس‭ ‬يهودي‭ ‬في‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬المبارك،‭ ‬باعتبارها‭ ‬انتهاكًا‭ ‬صريحًا‭ ‬لقواعد‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬وتحريضًا‭ ‬خطرًا‭ ‬على‭ ‬العداوة‭ ‬والكراهية‭ ‬الدينية،‭ ‬داعية‭ ‬إلى‭ ‬احترام‭ ‬الوضع‭ ‬القانوني‭ ‬والتاريخي‭ ‬والديني‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬القدس،‭ ‬والتوقف‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬أعمال‭ ‬أو‭ ‬ممارسات‭ ‬استفزازية‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تأجيج‭ ‬مشاعر‭ ‬المسلمين‭ ‬وتهديد‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭.‬

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