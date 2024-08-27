البحرين تدين تصريحات وزير إسرائيلي عن إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك

البحرين تدين تصريحات وزير إسرائيلي عن إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك
التاريخ
8/27/2024 7:23:07 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها بشدة تصريحات وزير في الحكومة الإسرائيلية عن إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك، باعتبارها انتهاكًا صريحًا لقواعد القانون الدولي وتحريضًا خطرًا على العداوة والكراهية الدينية، داعية إلى احترام الوضع القانوني والتاريخي والديني القائم في القدس، والتوقف عن أي أعمال أو ممارسات استفزازية من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين وتهديد الأمن والاستقرار.
كلمات دالة
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