وزير الداخلية يستقبل الفريق عادل الفاضل ويهنئه بمناسبة صدور المرسوم الملكي بتعيينه نائبا لوزير الداخلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، أمس، الفريق عادل بن خليفة بن حمد الفاضل نائب وزير الداخلية، بمناسبة صدور المرسوم الملكي السامي، بتعيينه.
وفي بداية اللقاء، هنأ وزير الداخلية، نائب الوزير، مشيدا بتاريخه الوطني المشرّف ومسيرته الأمنية الممتدة وما يتمتع به من خبرات عريقة واحترافية متميزة، معربا عن تمنياته له بمواصلة هذا الدور خلال مسؤولياته ومهامه الجديدة، والعمل على مواصلة مسيرة الإخلاص والعطاء الوطني.
وأشاد بدور الفريق عادل الفاضل وبصمته الواضحة في منظومة العمل والأداء بجهاز المخابرات الوطني، معربا عن اعتزازه بهذا الأداء والإخلاص والتفاني في خدمة الوطن، ومتمنيا له مزيدا من التوفيق والسداد.
من جهته، أعرب نائب الوزير عن بالغ شكره وامتنانه لوزير الداخلية، معبرا عن تشرفه بتولي مسؤولياته بوزارة الداخلية.
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