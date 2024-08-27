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وزير الداخلية يستقبل الفريق عادل الفاضل ويهنئه بمناسبة صدور المرسوم الملكي بتعيينه نائبا لوزير الداخلية

8/27/2024 7:23:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬أمس،‭ ‬الفريق‭ ‬عادل‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الفاضل‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬بمناسبة‭ ‬صدور‭ ‬المرسوم‭ ‬الملكي‭ ‬السامي،‭ ‬بتعيينه‭. ‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء،‭ ‬هنأ‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬نائب‭ ‬الوزير،‭ ‬مشيدا‭ ‬بتاريخه‭ ‬الوطني‭ ‬المشرّف‭ ‬ومسيرته‭ ‬الأمنية‭ ‬الممتدة‭ ‬وما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬عريقة‭ ‬واحترافية‭ ‬متميزة،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬له‭ ‬بمواصلة‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬خلال‭ ‬مسؤولياته‭ ‬ومهامه‭ ‬الجديدة،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬الإخلاص‭ ‬والعطاء‭ ‬الوطني‭.‬

وأشاد‭ ‬بدور‭ ‬الفريق‭ ‬عادل‭ ‬الفاضل‭ ‬وبصمته‭ ‬الواضحة‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬والأداء‭ ‬بجهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬الوطني،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بهذا‭ ‬الأداء‭ ‬والإخلاص‭ ‬والتفاني‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن،‭ ‬ومتمنيا‭ ‬له‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعرب‭ ‬نائب‭ ‬الوزير‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬وامتنانه‭ ‬لوزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬معبرا‭ ‬عن‭ ‬تشرفه‭ ‬بتولي‭ ‬مسؤولياته‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭.‬

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