ناصر بن حمد يستقبل محمد الرويعي بمناسبة تخرجه في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي التلميذ العسكري محمد زياد الرويعي وذلك بمناسبة تخرجه في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية.
وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن خالص تهانيه وتبريكاته للتلميذ العسكري محمد زياد الرويعي على تخرجه في الأكاديمية بتميز وحصوله على «سيف الشرف الدولي» من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية وهي الجائزة التي تمنح للطالب الدولي الأكثر تميزًا في الأداء العسكري والأكاديمي، وعلى جائزة التفوق الأكاديمي تكريمًا لجهوده وتفوقه طوال فترة دراسته في الكلية، مشيدا سموه بالجهود الكبيرة التي بذلها الرويعي في سبيل التخرج في الأكاديمية بكل اقتدار، متمنيا سموه للرويعي التوفيق والنجاح في خدمة المملكة.
من جانبه، أعرب التلميذ العسكري محمد زياد الرويعي عن بالغ شكره وتقديره لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على دعم سموه للشباب البحريني في مختلف المجالات وخصوصا الجانب العسكري، الأمر الذي منح الشباب دافعا كبيرا من أجل بذل كل الجهود في سبيل رفعة مملكة البحرين.
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