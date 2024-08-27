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ناصر بن حمد يستقبل محمد الرويعي بمناسبة تخرجه في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية

8/27/2024 7:23:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬سمو‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬التلميذ‭ ‬العسكري‭ ‬محمد‭ ‬زياد‭ ‬الرويعي‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬تخرجه‭ ‬في‭ ‬أكاديمية‭ ‬ساندهيرست‭ ‬العسكرية‭ ‬الملكية‭ ‬البريطانية‭. ‬

وأعرب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تهانيه‭ ‬وتبريكاته‭ ‬للتلميذ‭ ‬العسكري‭ ‬محمد‭ ‬زياد‭ ‬الرويعي‭ ‬على‭ ‬تخرجه‭ ‬في‭ ‬الأكاديمية‭ ‬بتميز‭ ‬وحصوله‭ ‬على‭ ‬‮«‬سيف‭ ‬الشرف‭ ‬الدولي‮»‬‭ ‬من‭ ‬أكاديمية‭ ‬ساندهيرست‭ ‬العسكرية‭ ‬الملكية‭ ‬البريطانية‭ ‬وهي‭ ‬الجائزة‭ ‬التي‭ ‬تمنح‭ ‬للطالب‭ ‬الدولي‭ ‬الأكثر‭ ‬تميزًا‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬العسكري‭ ‬والأكاديمي،‭ ‬وعلى‭ ‬جائزة‭ ‬التفوق‭ ‬الأكاديمي‭ ‬تكريمًا‭ ‬لجهوده‭ ‬وتفوقه‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬دراسته‭ ‬في‭ ‬الكلية،‭ ‬مشيدا‭ ‬سموه‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬الرويعي‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬التخرج‭ ‬في‭ ‬الأكاديمية‭ ‬بكل‭ ‬اقتدار،‭ ‬متمنيا‭ ‬سموه‭ ‬للرويعي‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المملكة‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬التلميذ‭ ‬العسكري‭ ‬محمد‭ ‬زياد‭ ‬الرويعي‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬سموه‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬وخصوصا‭ ‬الجانب‭ ‬العسكري،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬منح‭ ‬الشباب‭ ‬دافعا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بذل‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬رفعة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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