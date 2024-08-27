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27 شهيدا في قصف إسرائيلي مستمر على غزة

8/27/2024 7:22:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

استشهد‭ ‬سبعة‭ ‬فلسطينيين،‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬وأصيب‭ ‬آخرون‭ ‬إثر‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬دير‭ ‬البلح‭ ‬والبريج‭ ‬وخان‭ ‬يونس‭ ‬وحي‭ ‬الزيتون‭ ‬بمدينة‭ ‬غزة‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬والمعلومات‭ ‬الفلسطينية‭ (‬وفا‭) ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬صحية‭ ‬قولها‭ ‬إن‭ ‬أربعة‭ ‬مواطنين‭ ‬استشهدوا‭ ‬وأصيب‭ ‬آخرون‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬بدير‭ ‬البلح‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭.‬

ووفق‭ ‬المصادر‭ ‬‮«‬استشهد‭ ‬وأصيب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬جراء‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬للاحتلال‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بطن‭ ‬السمين‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬جنوبي‭ ‬القطاع‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أبا‭ ‬وابنه‭ ‬استشهدا‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬منزلهما‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬البريج،‭ ‬بينما‭ ‬استشهد‭ ‬مواطن‭ ‬وأصيب‭ ‬آخر‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬الاحتلال‭ ‬منطقة‭ ‬الأبرار‭ ‬شرق‭ ‬حي‭ ‬الزيتون‭ ‬جنوب‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬قد‭ ‬أفادت‭ ‬باستشهاد‭ ‬20‭ ‬فلسطينيا‭ ‬في‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬متفرقة‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭.‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬أمس،‭ ‬ارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬ضحايا‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬ألفا‭ ‬و476‭ ‬شهيدا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬93‭ ‬ألفا‭ ‬و647‭ ‬إصابة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ (‬تشرين‭ ‬الأول‭) ‬الماضي‭.‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬الـ‭ ‬326‭ ‬للعدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬تحت‭ ‬الركام‭ ‬وفي‭ ‬الطرقات،‭ ‬ولا‭ ‬تستطيع‭ ‬طواقم‭ ‬الإسعاف‭ ‬والدفاع‭ ‬المدني‭ ‬الوصول‭ ‬إليهم‮»‬‭.‬

ومنذ‭ ‬أكتوبر،‭ ‬تسبب‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬نزوح‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬من‭ ‬منازلهم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬انتشار‭ ‬الجوع‭ ‬وأمراض‭ ‬قاتلة‭.‬

وفي‭ ‬واشنطن‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬بالبيت‭ ‬الأبيض‭ ‬جون‭ ‬كيربي‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬المفاوضات‭ ‬الجارية‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬واتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬الرهائن‭ ‬ستتواصل‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مجموعات‭ ‬العمل‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة‭ ‬لحل‭ ‬بعض‭ ‬القضايا‭ ‬المحددة‭. ‬

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