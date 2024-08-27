27 شهيدا في قصف إسرائيلي مستمر على غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
استشهد سبعة فلسطينيين، على الأقل، وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف دير البلح والبريج وخان يونس وحي الزيتون بمدينة غزة.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر صحية قولها إن أربعة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي على منزل بدير البلح وسط القطاع.
ووفق المصادر «استشهد وأصيب عدد من المواطنين جراء غارة جوية للاحتلال على منزل في منطقة بطن السمين وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع».
وأضافت المصادر أن «أبا وابنه استشهدا جراء قصف منزلهما في مخيم البريج، بينما استشهد مواطن وأصيب آخر جراء قصف الاحتلال منطقة الأبرار شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة».
وكانت مصادر طبية قد أفادت باستشهاد 20 فلسطينيا في القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر أمس.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 40 ألفا و476 شهيدا، إلى جانب أكثر من 93 ألفا و647 إصابة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأضافت أنه في «اليوم الـ 326 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».
ومنذ أكتوبر، تسبب العدوان الإسرائيلي في نزوح ما يقرب من 2.3 مليون شخص من سكان القطاع الفلسطيني من منازلهم، وهو ما أدى إلى انتشار الجوع وأمراض قاتلة.
وفي واشنطن قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي الاثنين إن المفاوضات الجارية في القاهرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة واتفاق بشأن الرهائن ستتواصل على مستوى مجموعات العمل خلال الأيام القليلة المقبلة لحل بعض القضايا المحددة.
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