محمد عبدالوهاب يكشف سرّ عودته الثانية للرفاع الشرقي:النادي تقوده إدارة واعية وقوية برئاسة عبدالله بن خليفة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حوار أجراه: أحمد جواد - تصوير: حسين عبدالله
الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
مسيرة زاخرة بالعطاء داخل الملاعب، لاعب استثنائي بجودة احترافية، نشأ في نادي الاتحاد، احترف محليا مع العديد من الأندية ومنها الرفاع، الرفاع الشرقي، الحد، الأهلي، النجمة أكسبته الخبرة الكبيرة.
اللاعب الدولي محمد عبدالوهاب العائد إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرفاع الشرقي، تحدث إلى «أخبار الخليج الرياضي» في حوار خاص بأن لديه طموحا كبيرا في العودة مجدداً للمنافسة بقوة، وتقديم أفضل ما لديه من أجل إسعاد الجمهور الشرقاوي، كما أنه لم يخف رغبته في اعتلاء منصات التتويج بعودته الثانية، وبيّن أن نادي الرفاع الشرقي نادٍ عريق وطموح، ويمتلك جمهورا وشخصية قوية قادرة على تحقيق الإنجازات والعودة لمنصات التتويج. وتطرق النجم محمد عبدالوهاب في حواره إلى الكثير من الجوانب في مسيرته الكروية تقرأونها في السطور التالية.
س1: ماذا يمثل لك نادي الاتحاد؟
ج1: هو البيت الذي كبرت فيه، فكانت طفولتي وبداية مسيرتي الكروية في الصرح الاتحادي، وقد تدرجت من فئة البراعم وصولا إلى الفريق الأول داخل أسوار النادي.
س2: ما هي أبرز إنجازاتك في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؟
ج2: أبرزها كانت المنافسة على هداف دوري الدرجة الثانية، كما صعدنا مع الفريق الأول للدوري الممتاز، وحققنا المركز الرابع في تلك النسخة.
س 3: كيف بدأ مشوارك الاحترافي؟ ما هي الأندية التي لعبت معها؟
ج3: بداياتي في الاحتراف خارج أسوار نادي الاتحاد كانت مع نادي الرفاع في سنة 2011، وبعدها لعبت مع عدة أندية محلية هي: الرفاع الشرقي، الحد، الأهلي، والنجمة.
س 4: ما هي البطولات التي حققتها خلال مشوارك الكروي؟
ج4: على المستوى الدولي حققت مع المنتخب الوطني لقب بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم عام 2019 في العراق، وفي العام نفسه حققنا كأس الخليج للمرة الأولى بتاريخ مملكة البحرين في العاصمة القطرية الدوحة، وأما محلياً حققت الدوري في مناسبتين، الأول مع نادي الرفاع والثاني مع نادي الحد، كما حققت مع نادي الرفاع الشرقي لقب كأس الملك وكأس السوبر ودوري الدرجة الثانية.
س 5: حدثنا عن تجربتك مع المنتخب الوطني؟
ج5: كانت تجربة ناجحة جداً، وخصوصاً مع مدرب المنتخب السابق البرتغالي هيليو سوزا الذي صنع تاريخا مميزا للكرة البحرينية.
س 6: اذكر أفضل المدربين تحت قيادتهم الفنية؟
ج6: نحن كلاعبين نتعلم من كل مدرب قدر المستطاع، فكل مدرب له أسلوبه ومدرسته الخاصة، وبالنسبة إلى فإن البرتغالي سوزا والمدربين الوطنيين إسماعيل كرامي ومحمد الشملان هما الأفضل.
س 7: ما سر عودتك الثانية لنادي الرفاع الشرقي هذا الموسم؟
ج7: لأنه نادٍ عريق، ويمتلك شخصية فريدة، ودائماً يطمح إلى صعود منصات التتويج، ويمتلك قاعدة جماهيرية واسعة.
س 8: من وجهة نظرك، هل الرفاع الشرقي يمكنه المنافسة بقوة بجانب الفرق الكبيرة؟
ج8: نحترم كل الفرق ولدينا طموح وإرادة جادة للعودة إلى المنافسة، ويجب في المرحلة المقبلة تكاتف الجميع من مجلس الإدارة وكذلك الجهازين الإداري والفني وأيضاً الجمهور الذي نعتبره الرقم واحد بجانب اللاعبين، فكل هذه العوامل ستكون سببا لعودة الرفاع الشرقي إلى المنافسة على جميع البطولات.
س 9: هل سيكون الرفاع الشرقي بوابتك للعودة للمنتخب؟ وما هي أسباب عدم استدعائك؟
ج9: لدي طموح في العودة مجدداً للمنتخب وتمثيل الوطن وهو حلم كل لاعب. وأما عن الشق الثاني من السؤال فأنا احترم اختيارات المدرب، كما أنه يختار الأنسب لهذه الفترة.
س 10: لماذا لم تجدد مع النجمة؟
ج10: تجربتي مع نادي النجمة في الموسم الماضي لم تكن مثالية، ولم تلبّ طموحاتي، فقررت عدم التجديد.
س 11: ما هو طموحك هذا الموسم؟
ج 11: طموحي أن أسهم مع زملائي في الفريق في عودة الرفاع الشرقي إلى الطريق الصحيح، ونحن محظوظون في ظل القيادة القوية برئاسة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس الإدارة، ونتميز بوجود جهاز فني عالي المستوى بقيادة المدرب الوطني إسماعيل كرامي.
س 12: هل لديك خطط مستقبلية بعد الاعتزال؟
ج12: نعم، هناك خطة رسمتها لمستقبلي بأن أكون مدرباً بعد اعتزال كرة القدم.
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