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محمد عبدالوهاب يكشف سرّ عودته الثانية للرفاع الشرقي:النادي تقوده إدارة واعية وقوية برئاسة عبدالله بن خليفة

8/27/2024 7:22:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حوار أجراه: أحمد جواد - تصوير: حسين عبدالله الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

مسيرة‭ ‬زاخرة‭ ‬بالعطاء‭ ‬داخل‭ ‬الملاعب،‭ ‬لاعب‭ ‬استثنائي‭ ‬بجودة‭ ‬احترافية،‭ ‬نشأ‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد،‭ ‬احترف‭ ‬محليا‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬ومنها‭ ‬الرفاع،‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي،‭ ‬الحد،‭ ‬الأهلي،‭ ‬النجمة‭ ‬أكسبته‭ ‬الخبرة‭ ‬الكبيرة‭. ‬

اللاعب‭ ‬الدولي‭ ‬محمد‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي،‭ ‬تحدث‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬خاص‭ ‬بأن‭ ‬لديه‭ ‬طموحا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬مجدداً‭ ‬للمنافسة‭ ‬بقوة،‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لديه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إسعاد‭ ‬الجمهور‭ ‬الشرقاوي،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يخف‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬اعتلاء‭ ‬منصات‭ ‬التتويج‭ ‬بعودته‭ ‬الثانية،‭ ‬وبيّن‭ ‬أن‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬نادٍ‭ ‬عريق‭ ‬وطموح،‭ ‬ويمتلك‭ ‬جمهورا‭ ‬وشخصية‭ ‬قوية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬والعودة‭ ‬لمنصات‭ ‬التتويج‭. ‬وتطرق‭ ‬النجم‭ ‬محمد‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬في‭ ‬حواره‭ ‬إلى‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الكروية‭ ‬تقرأونها‭ ‬في‭ ‬السطور‭ ‬التالية‭.‬

س1‭: ‬ماذا‭ ‬يمثل‭ ‬لك‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد؟

ج1‭: ‬هو‭ ‬البيت‭ ‬الذي‭ ‬كبرت‭ ‬فيه،‭ ‬فكانت‭ ‬طفولتي‭ ‬وبداية‭ ‬مسيرتي‭ ‬الكروية‭ ‬في‭ ‬الصرح‭ ‬الاتحادي،‭ ‬وقد‭ ‬تدرجت‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬البراعم‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬داخل‭ ‬أسوار‭ ‬النادي‭. ‬

س2‭: ‬ما‭ ‬هي‭ ‬أبرز‭ ‬إنجازاتك‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬الاتحاد؟‭ ‬

ج2‭: ‬أبرزها‭ ‬كانت‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬هداف‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية،‭ ‬كما‭ ‬صعدنا‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬للدوري‭ ‬الممتاز،‭ ‬وحققنا‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬النسخة‭.‬

س‭ ‬3‭: ‬كيف‭ ‬بدأ‭ ‬مشوارك‭ ‬الاحترافي؟‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬لعبت‭ ‬معها؟‭ ‬

ج3‭: ‬بداياتي‭ ‬في‭ ‬الاحتراف‭ ‬خارج‭ ‬أسوار‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬كانت‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬2011،‭ ‬وبعدها‭ ‬لعبت‭ ‬مع‭ ‬عدة‭ ‬أندية‭ ‬محلية‭ ‬هي‭: ‬الرفاع‭ ‬الشرقي،‭ ‬الحد،‭ ‬الأهلي،‭ ‬والنجمة‭.‬

س‭ ‬4‭: ‬ما‭ ‬هي‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬خلال‭ ‬مشوارك‭ ‬الكروي؟

ج4‭: ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭ ‬حققت‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬اتحاد‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬وفي‭ ‬العام‭ ‬نفسه‭ ‬حققنا‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬بتاريخ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة،‭ ‬وأما‭ ‬محلياً‭ ‬حققت‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬مناسبتين،‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع‭ ‬والثاني‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬الحد،‭ ‬كما‭ ‬حققت‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬الملك‭ ‬وكأس‭ ‬السوبر‭ ‬ودوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭.‬

س‭ ‬5‭: ‬حدثنا‭ ‬عن‭ ‬تجربتك‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني؟‭ ‬

ج5‭: ‬كانت‭ ‬تجربة‭ ‬ناجحة‭ ‬جداً،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬مع‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬السابق‭ ‬البرتغالي‭ ‬هيليو‭ ‬سوزا‭ ‬الذي‭ ‬صنع‭ ‬تاريخا‭ ‬مميزا‭ ‬للكرة‭ ‬البحرينية‭. ‬

س‭ ‬6‭: ‬اذكر‭ ‬أفضل‭ ‬المدربين‭ ‬تحت‭ ‬قيادتهم‭ ‬الفنية؟‭ ‬

ج6‭: ‬نحن‭ ‬كلاعبين‭ ‬نتعلم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مدرب‭ ‬قدر‭ ‬المستطاع،‭ ‬فكل‭ ‬مدرب‭ ‬له‭ ‬أسلوبه‭ ‬ومدرسته‭ ‬الخاصة،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬فإن‭ ‬البرتغالي‭ ‬سوزا‭ ‬والمدربين‭ ‬الوطنيين‭ ‬إسماعيل‭ ‬كرامي‭ ‬ومحمد‭ ‬الشملان‭ ‬هما‭ ‬الأفضل‭.‬

س‭ ‬7‭: ‬ما‭ ‬سر‭ ‬عودتك‭ ‬الثانية‭ ‬لنادي‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم؟‭ ‬

ج7‭: ‬لأنه‭ ‬نادٍ‭ ‬عريق،‭ ‬ويمتلك‭ ‬شخصية‭ ‬فريدة،‭ ‬ودائماً‭ ‬يطمح‭ ‬إلى‭ ‬صعود‭ ‬منصات‭ ‬التتويج،‭ ‬ويمتلك‭ ‬قاعدة‭ ‬جماهيرية‭ ‬واسعة‭.‬

س‭ ‬8‭: ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظرك،‭ ‬هل‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬يمكنه‭ ‬المنافسة‭ ‬بقوة‭ ‬بجانب‭ ‬الفرق‭ ‬الكبيرة؟

ج8‭: ‬نحترم‭ ‬كل‭ ‬الفرق‭ ‬ولدينا‭ ‬طموح‭ ‬وإرادة‭ ‬جادة‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة،‭ ‬ويجب‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬تكاتف‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وكذلك‭ ‬الجهازين‭ ‬الإداري‭ ‬والفني‭ ‬وأيضاً‭ ‬الجمهور‭ ‬الذي‭ ‬نعتبره‭ ‬الرقم‭ ‬واحد‭ ‬بجانب‭ ‬اللاعبين،‭ ‬فكل‭ ‬هذه‭ ‬العوامل‭ ‬ستكون‭ ‬سببا‭ ‬لعودة‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬البطولات‭.‬

س‭ ‬9‭: ‬هل‭ ‬سيكون‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬بوابتك‭ ‬للعودة‭ ‬للمنتخب؟‭ ‬وما‭ ‬هي‭ ‬أسباب‭ ‬عدم‭ ‬استدعائك؟‭ ‬

ج9‭: ‬لدي‭ ‬طموح‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬مجدداً‭ ‬للمنتخب‭ ‬وتمثيل‭ ‬الوطن‭ ‬وهو‭ ‬حلم‭ ‬كل‭ ‬لاعب‭. ‬وأما‭ ‬عن‭ ‬الشق‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬السؤال‭ ‬فأنا‭ ‬احترم‭ ‬اختيارات‭ ‬المدرب،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يختار‭ ‬الأنسب‭ ‬لهذه‭ ‬الفترة‭.‬

س‭ ‬10‭: ‬لماذا‭ ‬لم‭ ‬تجدد‭ ‬مع‭ ‬النجمة؟‭ ‬

ج10‭: ‬تجربتي‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مثالية،‭ ‬ولم‭ ‬تلبّ‭ ‬طموحاتي،‭ ‬فقررت‭ ‬عدم‭ ‬التجديد‭.‬

س‭ ‬11‭: ‬ما‭ ‬هو‭ ‬طموحك‭ ‬هذا‭ ‬الموسم؟‭ ‬

ج‭ ‬11‭: ‬طموحي‭ ‬أن‭ ‬أسهم‭ ‬مع‭ ‬زملائي‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬عودة‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬إلى‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح،‭ ‬ونحن‭ ‬محظوظون‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬القوية‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬ونتميز‭ ‬بوجود‭ ‬جهاز‭ ‬فني‭ ‬عالي‭ ‬المستوى‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬إسماعيل‭ ‬كرامي‭. ‬

س‭ ‬12‭: ‬هل‭ ‬لديك‭ ‬خطط‭ ‬مستقبلية‭ ‬بعد‭ ‬الاعتزال؟

ج12‭: ‬نعم،‭ ‬هناك‭ ‬خطة‭ ‬رسمتها‭ ‬لمستقبلي‭ ‬بأن‭ ‬أكون‭ ‬مدرباً‭ ‬بعد‭ ‬اعتزال‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

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