الإصابة تحرم برشلونة من جارسيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

الثلاثاء،‭ ‬أن‭ ‬مدافعه‭ ‬إريك‭ ‬جارسيا‭ ‬تعرض‭ ‬لإصابة‭ ‬في‭ ‬قدمه‭. ‬ويعاني‭ ‬جارسيا‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬قدمه‭ ‬اليمنى،‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬موعد‭ ‬عودته‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬للملاعب‭.‬

وذكر‭ ‬برشلونة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬بموقع‭ (‬إكس‭) ‬للتواصل‭ ‬الاجتماعي‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭): ‬‮«‬يعاني‭ ‬لاعب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬إيريك‭ ‬جارسيا‭ ‬من‭ ‬التهاب‭ ‬اللفافة‭ ‬الأخمصية‭ ‬في‭ ‬قدمه‭ ‬اليمنى‭. ‬سيحدد‭ ‬مدى‭ ‬تحسن‭ ‬حالته‭ ‬موعد‭ ‬عودته‭ ‬للتدريبات‮»‬‭.‬

كان‭ ‬آخر‭ ‬ظهور‭ ‬لجارسيا‭ ‬مع‭ ‬برشلونة‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي،‭ ‬عندما‭ ‬دخل‭ ‬بديلا‭ ‬لمارك‭ ‬بيرنال‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬83‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬مباراة‭ ‬الفريق‭ ‬ضد‭ ‬ضيفه‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬ببطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني،‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬الفريق‭ ‬2‭/‬1‭ ‬بفضل‭ ‬هدف‭ ‬يلامين‭ ‬يامال‭ ‬وروبرت‭ ‬ليفاندوفسكي‭.‬

وانضم‭ ‬إريك‭ ‬جارسيا‭ ‬لبرشلونة‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬وفاز‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬وكأس‭ ‬السوبر‭ ‬المحلي‭ ‬منذ‭ ‬وصوله‭ ‬للفريق،‭ ‬حسبما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬أيه‭ ‬ميديا‭) ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وكان‭ ‬جارسيا‭ ‬قد‭ ‬حصل‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬باريس‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بنهائي‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬للرجال‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬إسبانيا‭ ‬الأولمبي،‭ ‬عقب‭ ‬تغلبه‭ ‬5‭/‬3‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الفرنسي‭.‬