((الألعاب المدرسية)) تقيم ورشة مهارات الأتكيت في العمل التطوعي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

نظمت‭ ‬لجنة‭ ‬المتطوعين‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬2024‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬ورشة‭ ‬مهارات‭ ‬الإتيكيت‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬إعداد‭ ‬المتطوعين‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل،‭ ‬تحت‭ ‬الرعاية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭. ‬وأقيمت‭ ‬الدورة‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬الإعلاميين‭ ‬باستاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭. ‬حضرها‭ ‬300‭ ‬متطوع‭ ‬تم‭ ‬تقسيمهم‭ ‬إلى‭ ‬مجموعتين،‭ ‬قدمتها‭ ‬ياسمين‭ ‬مفيد‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬العمل‭ ‬المتواصل‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للدورة‭ ‬برئاسة‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬عيسى‭ ‬إسحاقي،‭ ‬وتواصلاً‭ ‬لعمل‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭ ‬وبالتحديد‭ ‬لجنة‭ ‬المتطوعين‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬عاتقها‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تهيأة‭ ‬المتطوعين‭ ‬وتحديد‭ ‬أماكن‭ ‬تواجدهم‭ ‬وإدارة‭ ‬المهام‭ ‬المناطة‭ ‬بهم‭.‬

وركزت‭ ‬الورشة‭ ‬على‭ ‬القواعد‭ ‬العامة‭ ‬للمتطوعين،‭ ‬والمظهر‭ ‬العام‭ ‬المطلوب،‭ ‬واتيكيت‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة،‭ ‬و‭ ‬إتيكيت‭ ‬التصرف‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭. ‬كما‭ ‬تناولت‭ ‬كيفية‭ ‬حل‭ ‬المشكلات‭ ‬والتغلب‭ ‬على‭ ‬العقبات‭ ‬أثناء‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي،‭ ‬بهدف‭ ‬تهيئة‭ ‬المتطوعين‭ ‬للقيام‭ ‬بأدوارهم‭ ‬بكفاءة‭ ‬واحترافية‭ ‬خلال‭ ‬الدورة‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬التركيز‭ ‬في‭ ‬الورشة‭ ‬على‭ ‬أتكيت‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬والنقاط‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬كافة‭ ‬سبل‭ ‬الراحة‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬المملكة‭ ‬لأكبر‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬مدرسية‭ ‬في‭ ‬التاريخ،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أتكيت‭ ‬التصوير‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية،‭ ‬وذلك‭ ‬لتوثيق‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬المتواصلة‭ ‬لضمان‭ ‬نجاح‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية‭ ‬المرموقة،‭ ‬حيث‭ ‬تواصل‭ ‬لجنة‭ ‬المتطوعين‭ ‬تنظيم‭ ‬ورش‭ ‬إعدادية‭ ‬للمجموعات‭ ‬المتبقية‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬القادم‭.‬