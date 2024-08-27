((الألعاب المدرسية)) تقيم ورشة مهارات الأتكيت في العمل التطوعي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
نظمت لجنة المتطوعين بدورة الألعاب المدرسية الدولية 2024 السبت الماضي ورشة مهارات الإتيكيت في العمل التطوعي ضمن برنامج إعداد المتطوعين الراغبين في المشاركة في تنظيم دورة الألعاب المدرسية المقررة في أكتوبر المقبل، تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم. وأقيمت الدورة في قاعة الإعلاميين باستاد البحرين الوطني. حضرها 300 متطوع تم تقسيمهم إلى مجموعتين، قدمتها ياسمين مفيد.
وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة العمل المتواصل الذي تقوم به اللجنة التنفيذية للدورة برئاسة السيد علي عيسى إسحاقي، وتواصلاً لعمل اللجان العاملة وبالتحديد لجنة المتطوعين الذي يقع على عاتقها دور كبير في تهيأة المتطوعين وتحديد أماكن تواجدهم وإدارة المهام المناطة بهم.
وركزت الورشة على القواعد العامة للمتطوعين، والمظهر العام المطلوب، واتيكيت التعامل مع الوفود المشاركة، و إتيكيت التصرف في المحافل الدولية. كما تناولت كيفية حل المشكلات والتغلب على العقبات أثناء العمل التطوعي، بهدف تهيئة المتطوعين للقيام بأدوارهم بكفاءة واحترافية خلال الدورة.
كما تم التركيز في الورشة على أتكيت التعامل مع الوفود المشاركة في الدورة، والنقاط الرئيسية في توفير كافة سبل الراحة والنجاح في استضافة المملكة لأكبر دورة ألعاب مدرسية في التاريخ، إضافة إلى أتكيت التصوير في المحافل الدولية، وذلك لتوثيق العمل التطوعي.
ويأتي هذا في إطار الجهود المتواصلة لضمان نجاح هذه الفعالية الرياضية الدولية المرموقة، حيث تواصل لجنة المتطوعين تنظيم ورش إعدادية للمجموعات المتبقية يوم السبت القادم.
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