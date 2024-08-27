عالي يقيم معسكرا تدريبيا في قطر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: أحمد جواد
قرر الفريق الأول لكرة القدم بنادي عالي إقامة معسكر تدريبي في قطر، بالتعاون مع نادي الخور القطري خلال الفترة من 6 سبتمبر حتى 17 سبتمبر القادم، وذلك للتحضير للموسم الجديد 2024-2025.
وقد اختار الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي ميلان ديوريتش 22 لاعباً، للذهاب إلى المعسكر التحضيري.
ومن المقرر أن يخوض الصاعد الجديد 3 مباريات ودية، بهدف اختبار جاهزية اللاعبين وتجربة التشكيلات والخطط المختلفة، كما أن المعسكر سوف يشهد تدريبات خاصة على فترتين صباحية ومسائية.
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