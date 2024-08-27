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عالي يقيم معسكرا تدريبيا في قطر

8/27/2024 7:22:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد


قرر‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬عالي‭ ‬إقامة‭ ‬معسكر‭ ‬تدريبي‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬الخور‭ ‬القطري‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬سبتمبر‭ ‬حتى‭ ‬17‭ ‬سبتمبر‭ ‬القادم،‭ ‬وذلك‭ ‬للتحضير‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭ ‬2024‭-‬2025‭.‬

وقد‭ ‬اختار‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الصربي‭ ‬ميلان‭ ‬ديوريتش‭ ‬22‭ ‬لاعباً،‭ ‬للذهاب‭ ‬إلى‭ ‬المعسكر‭ ‬التحضيري‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يخوض‭ ‬الصاعد‭ ‬الجديد‭ ‬3‭ ‬مباريات‭ ‬ودية،‭ ‬بهدف‭ ‬اختبار‭ ‬جاهزية‭ ‬اللاعبين‭ ‬وتجربة‭ ‬التشكيلات‭ ‬والخطط‭ ‬المختلفة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المعسكر‭ ‬سوف‭ ‬يشهد‭ ‬تدريبات‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬فترتين‭ ‬صباحية‭ ‬ومسائية‭.‬

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