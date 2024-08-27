إسحاقي يستقبل المدرب الوطني رضا سبت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

استقبل‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬عيسى‭ ‬إسحاقي‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬رضا‭ ‬أحمد‭ ‬سبت‭ ‬بمناسبة‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬الماجستير‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬التربية‭ ‬الرياضية‭ ‬للبنين‭ ‬بجامعة‭ ‬الإسكندرية‭.‬

وبارك‭ ‬اسحاقي‭ ‬للمدرب‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬الماجستير،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬ارتباط‭ ‬الجانب‭ ‬العلمي‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬التدريبي‭ ‬حيث‭ ‬أصبح‭ ‬التدريب‭ ‬علماً‭ ‬يدرس‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الجوانب‭.‬

وحملت‭ ‬الرسالة‭ ‬‮«‬عنوان‭ ‬فعالية‭ ‬الأداء‭ ‬الخططي‭ ‬الهجومي‭ ‬لمنتخب‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬رجال‮»‬،‭ ‬وأشرف‭ ‬عليها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬خالد‭ ‬حمودة‭ ‬أستاذ‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬بقسم‭ ‬تدريب‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬بجامعة‭ ‬الإسكندرية،‭ ‬والدكتور‭ ‬نبيل‭ ‬طه‭ ‬حسين‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬التدريب‭ ‬والأساليب‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭.‬

ويهدف‭ ‬البحث‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬الدارس‭ ‬إلى‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬فعالية‭ ‬الأداء‭ ‬الخططي‭ ‬أثناء‭ ‬أداء‭ ‬الهجوم‭ ‬الخاطف‭ ‬بمراحله،‭ ‬وكذلك‭ ‬التكوينات‭ ‬الأساسية‭ ‬البسيطة‭ ‬والمركبة‭ ‬أثناء‭ ‬أداء‭ ‬الهجوم‭ ‬المنظم‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬نواحي‭ ‬القوة‭ ‬والنواحي‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬الأداء‭ ‬الخططي‭ ‬الهجومي‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البطولات‭ ‬الآسيوية‭ ‬وبطولات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭.‬