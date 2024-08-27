إسحاقي يستقبل المدرب الوطني رضا سبت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
استقبل رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد السيد علي عيسى إسحاقي المدرب الوطني رضا أحمد سبت بمناسبة حصوله على درجة الماجستير من كلية التربية الرياضية للبنين بجامعة الإسكندرية.
وبارك اسحاقي للمدرب حصوله على الماجستير، مؤكداً أهمية ارتباط الجانب العلمي في المجال التدريبي حيث أصبح التدريب علماً يدرس خاصة في ظل ما تشهده لعبة كرة اليد من تطور مستمر في جميع الجوانب.
وحملت الرسالة «عنوان فعالية الأداء الخططي الهجومي لمنتخب البحرين في كرة اليد رجال»، وأشرف عليها كل من الدكتور محمد خالد حمودة أستاذ كرة اليد بقسم تدريب الألعاب الرياضية بجامعة الإسكندرية، والدكتور نبيل طه حسين عضو لجنة التدريب والأساليب بالاتحاد الدولي لكرة اليد.
ويهدف البحث المقدم من الدارس إلى التعرف على فعالية الأداء الخططي أثناء أداء الهجوم الخاطف بمراحله، وكذلك التكوينات الأساسية البسيطة والمركبة أثناء أداء الهجوم المنظم والتعرف على نواحي القوة والنواحي التي تحتاج إلى تحسين الأداء الخططي الهجومي في مراحل الهجوم على مستوى البطولات الآسيوية وبطولات كأس العالم.
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