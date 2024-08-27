شهداء الإنسانية في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

هؤلاء‭ ‬العاملون‭ ‬يستحقون‭ ‬بالفعل‭ ‬كل‭ ‬تقدير‭ ‬وتبجيل‭. ‬يتركون‭ ‬بلادهم‭ ‬وأسرهم‭ ‬ويعملون‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬الحروب‭ ‬والصراعات‭ ‬ويتحملون‭ ‬أشق‭ ‬وأصعب‭ ‬الظروف‭ ‬ويقدمون‭ ‬التضحيات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الإنسانية‭.‬

ولم‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬أن‭ ‬تعرض‭ ‬العاملون‭ ‬في‭ ‬المنظمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬لجرائم‭ ‬عدوان‭ ‬وقتل‭ ‬وتنكيل‭ ‬مثلما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬إبادة‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬بدأت‭ ‬الحرب‭ ‬والتقارير‭ ‬تتوالى‭ ‬عما‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬هؤلاء‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬عن‭ ‬عمد‭.‬

ارتكاب‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬ضد‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المنظمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬تم‭ ‬عن‭ ‬عمد‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة،‭ ‬ولحرمان‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬من‭ ‬أبسط‭ ‬حقوق‭ ‬الحياة‭ ‬ومن‭ ‬حتى‭ ‬إغاثته‭ ‬إنسانيًّا‭.‬

ومن‭ ‬أكبر‭ ‬أسباب‭ ‬هذا‭ ‬العدوان‭ ‬الهمجي‭ ‬على‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المنظمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬أنهم‭ ‬فضحوا‭ ‬جرائم‭ ‬الكيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بحق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ورفعوا‭ ‬أصواتهم‭ ‬عاليا‭ ‬مطالبين‭ ‬بمحاسبته‭ ‬وبحماية‭ ‬الفلسطينيين‭.‬

الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬العمل‭ ‬الإنساني‭ ‬أعلنت‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬أكتوبر‭ ‬قتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬280‭ ‬عاملاً‭ ‬إنسانيًّا‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬معظمهم‭ ‬موظفون‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لغوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬أونروا‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭. ‬و«الأونروا‮»‬،‭ ‬أعلنت‭ ‬ارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬الشهداء‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬العاملين‭ ‬لديها‭ ‬بقطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬إلى‭ ‬207‭ ‬شهداء‭ ‬أثناء‭ ‬تأدية‭ ‬واجبهم‭. ‬هؤلاء‭ ‬الشهداء‭ ‬منهم‭ ‬أطباء‭ ‬ومهندسون‭ ‬ومعلمون‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭. ‬

منذ‭ ‬أن‭ ‬بدأت‭ ‬الحرب‭ ‬صدرت‭ ‬عشرات‭ ‬المطالبات‭ ‬بالتحقيق‭ ‬في‭ ‬الجرائم‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بحق‭ ‬عمال‭ ‬الإغاثة‭ ‬ومحاسبة‭ ‬المجرمين،‭ ‬لكن‭ ‬لأن‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬معطل‭ ‬ومشلول،‭ ‬والدول‭ ‬الغربية‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬محاسبة‭ ‬للإسرائيليين‭ ‬على‭ ‬جرائمهم‭ ‬لم‭ ‬تحدث‭ ‬أي‭ ‬تحقيقات،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬شجع‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬على‭ ‬ارتكاب‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭.‬

بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للعمل‭ ‬الإنساني،‭ ‬وجهت‭ ‬413‭ ‬منظمة‭ ‬إنسانية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬رسالة‭ ‬مفتوحة‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬يطالبون‭ ‬فيها‭ ‬بحماية‭ ‬المدنيين،‭ ‬من‭ ‬ضمنهم‭ ‬العاملون‭ ‬والعاملات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنظمات‭.‬

هذه‭ ‬الرسالة‭ ‬لخصت‭ ‬محنة‭ ‬المنظمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وغيرها‭ ‬وفضحت‭ ‬العالم‭ ‬لعدم‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬حمايتها‭.‬

تقول‭ ‬الرسالة‭: ‬لقد‭ ‬كشفت‭ ‬الأعمال‭ ‬العدائية‭ ‬الوحشية‭ ‬التي‭ ‬نشهدها‭ ‬في‭ ‬صراعات‭ ‬متعددة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬عن‭ ‬حقيقة‭ ‬مروعة‭: ‬نحن‭ ‬نعيش‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬الإفلات‭ ‬من‭ ‬العقاب‭. ‬إن‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬تقتل‭ ‬أو‭ ‬تجرح‭ ‬المدنيين،‭ ‬بمن‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬العاملون‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإنساني‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬شائعة‭ ‬بشكل‭ ‬مدمر‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الإدانة‭ ‬الواسعة‭ ‬النطاق،‭ ‬فإن‭ ‬الانتهاكات‭ ‬الجسيمة‭ ‬لقواعد‭ ‬الحرب‭ ‬غالبًا‭ ‬ما‭ ‬تمر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬عقاب‭. ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬الراهن‭ ‬مخجل‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭.‬

الرسالة‭ ‬حددت‭ ‬باسم‭ ‬منظمات‭ ‬الإغاثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬العالمية‭ ‬عدة‭ ‬مطالب‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يفي‭ ‬بها‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬وهي‭:‬

1-‭ ‬وقف‭ ‬كافة‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬المدنيين‭ ‬واتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬جديّة‭ ‬وفعالة‭ ‬لحمايتهم،‭ ‬وحماية‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬المدنية‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬عليها‭ ‬حياتهم‭.‬

2-‭ ‬حماية‭ ‬جميع‭ ‬عمال‭ ‬الإغاثة‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإنساني،‭ ‬من‭ ‬ضمنهم‭ ‬الجهات‭ ‬المحلية‭ ‬والوطنية،‭ ‬ومبانيهم‭ ‬وأصولهم‭ ‬وتسهيل‭ ‬عملياتهم‭. ‬

3-‭ ‬محاسبة‭ ‬مرتكبي‭ ‬هذه‭ ‬الانتهاكات‭ ‬ومحاكمتهم،‭ ‬فلا‭ ‬يجوز‭ ‬أن‭ ‬يفلت‭ ‬مرتكبو‭ ‬انتهاكات‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬العقاب‭.‬

وتقول‭ ‬الرسالة‭: ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للعمل‭ ‬الإنسانيّ‭ ‬نشدد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬ذلك‭ ‬وعلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الالتزامات‭ ‬قطعية‭ ‬ومبدئية‭ ‬وغير‭ ‬قابلة‭ ‬للتفاوض‭ ‬أو‭ ‬الانتقاص‭ ‬ولا‭ ‬تخضع‭ ‬لأي‭ ‬استثناءات‭. ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬فوق‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭. ‬

وتطالب‭ ‬الرسالة‭ ‬باتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬وتحركات‭ ‬جادة‭ ‬وعملية‭ ‬أكثر،‭ ‬وليس‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التصريحات‭. ‬

هذه‭ ‬الرسالة‭ ‬التي‭ ‬وجهتها‭ ‬413‭ ‬منظمة‭ ‬إنسانية‭ ‬عالمية‭ ‬هي‭ ‬صوت‭ ‬الضمير‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الهمجية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬وإجرام‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬بقتلها‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬وحماية‭ ‬المجرمين‭.‬

وفي‭ ‬كل‭ ‬الأحوال،‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬المفروض‭ ‬أن‭ ‬نكرم‭ ‬هؤلاء‭ ‬الذين‭ ‬يضحون‭ ‬بحياتهم‭ ‬من‭ ‬عمال‭ ‬المنظمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وشهداءهم‭. ‬وعلى‭ ‬الأقل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نعبر‭ ‬باستمرار‭ ‬عن‭ ‬الامتنان‭ ‬والتقدير‭ ‬لهذه‭ ‬التضحيات‭.‬