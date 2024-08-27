القضاء العراقي يصدر أمرا بالقبض على متهمين في سرقة القرن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتجدد‭ ‬الغضب‭ ‬الشعبي‭ ‬في‭ ‬الايام‭ ‬الاخيرة‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬ظهر‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬نور‭ ‬زهير‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬وهو‭ ‬المتهم‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬ومتواجد‭ ‬حاليا‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭. ‬وكان‭ ‬زهير‭ ‬اعتقل‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2022‭ ‬ثم‭ ‬أفرج‭ ‬عنه‭ ‬بكفالة‭ ‬وعليه‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬مغادرة‭ ‬البلاد،‭ ‬ولم‭ ‬يحضر‭ ‬جلسات‭ ‬محاكمته‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬أغسطس‭. ‬وأصدرت‭ ‬محكمة‭ ‬الجنايات‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬أمراً‭ ‬بإلقاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬نور‭ ‬زهير‭ ‬وهيثم‭ ‬الجبوري‮»‬‭ ‬مستشار‭ ‬الحكومة‭ ‬السابق،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬المتهمين‭ ‬بسرقة‭ ‬الأمانات‭ ‬الضريبية‮»‬‭. ‬

وذكرت‭ ‬الوكالة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬النزاهة‭ ‬حيدر‭ ‬حنون،‭ ‬أن‭ ‬نور‭ ‬زهير‭ ‬سيحاكم‭ ‬مع‭ ‬30‭ ‬متهماً‭ ‬آخرين‭ ‬قريباً‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬أغسطس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ستة‭ ‬متهمين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬رهن‭ ‬الاحتجاز‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬تسليمهم‭ ‬إلى‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬الخارج‭. ‬وتورد‭ ‬وثيقة‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بالقضية‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للضرائب‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬دفع‭ ‬2 , 5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬بين‭ ‬سبتمبر‭ ‬2021‭ ‬وأغسطس‭ ‬2022‭ ‬من‭ ‬طريق‭ ‬247‭ ‬صكا‭ ‬صرفتها‭ ‬خمس‭ ‬شركات‭. ‬ثم‭ ‬سُحبت‭ ‬الأموال‭ ‬نقدا‭ ‬من‭ ‬حسابات‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬يخضع‭ ‬أصحابها‭ ‬لأوامر‭ ‬توقيف‭. ‬

وفي‭ ‬أكتوبر‭ ‬2022،‭ ‬ألقي‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬زهير‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬بغداد‭ ‬أثناء‭ ‬محاولته‭ ‬مغادرة‭ ‬البلاد‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرة‭ ‬خاصة‭. ‬وبعد‭ ‬شهر‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحه،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أعاد‭ ‬إلى‭ ‬الدولة‭ ‬125‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬وتعهد‭ ‬بمواصلة‭ ‬سداد‭ ‬مبالغ‭ ‬اضافية‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الفساد‭ ‬الذي‭ ‬تسلل‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬والإدارات‭ ‬العامة،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬العقوبات‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬تستهدف‭ ‬المستويات‭ ‬المتوسطة‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬أو‭ ‬المدراء‭ ‬البسطاء،‭ ‬ونادرا‭ ‬ما‭ ‬تستهدف‭ ‬قمة‭ ‬الهرم‭ ‬وكبار‭ ‬الفاسدين‭. ‬