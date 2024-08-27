مانشيني يعلن قائمة السعودية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويستضيف‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬نظيره‭ ‬الإندونيسي‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬القادم‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الرياضية‭ ‬بجدة،‭ ‬فيما‭ ‬سيحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته‭ ‬على‭ ‬استاد‭ (‬داليان‭ ‬سويوان‭).‬

وضمت‭ ‬قائمة‭ ‬مانشيني‭ ‬31‭ ‬لاعبا‭ ‬للالتحاق‭ ‬بالمعسكر،‭ ‬وجاءت‭ ‬أسماؤهم‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭: ‬محمد‭ ‬العويس،‭ ‬أحمد‭ ‬الكسار،‭ ‬محمد‭ ‬اليامي،‭ ‬راغد‭ ‬نجار،‭ ‬علي‭ ‬لاجامي،‭ ‬عون‭ ‬السلولي،‭ ‬علي‭ ‬البليهي،‭ ‬حسن‭ ‬كادش،‭ ‬حسان‭ ‬التمبكتي،‭ ‬مشعل‭ ‬الصبياني،‭ ‬متعب‭ ‬الحربي،‭ ‬حسين‭ ‬الصبياني،‭ ‬سعود‭ ‬عبدالحميد،‭ ‬سلطان‭ ‬الغنام،‭ ‬ناصر‭ ‬الدوسري،‭ ‬عبدالله‭ ‬الخيبري،‭ ‬مختار‭ ‬علي،‭ ‬عبدالإله‭ ‬المالكي،‭ ‬مصعب‭ ‬الجوير،‭ ‬عباس‭ ‬الحسن،‭ ‬محمد‭ ‬كنو،‭ ‬فيصل‭ ‬الغامدي،‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري،‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬غريب،‭ ‬فهد‭ ‬المولد،‭ ‬صالح‭ ‬الشهري،‭ ‬فراس‭ ‬البريكان،‭ ‬عبدالله‭ ‬رديف،‭ ‬محمد‭ ‬مران،‭ ‬عبدالله‭ ‬الحمدان،‭ ‬مروان‭ ‬الصحفي‭.‬

وسيقيم‭ ‬منتخب‭ ‬السعودية‭ ‬معسكرا‭ ‬إعداديا‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬جدة،‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬القادم‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬تضم‭ ‬أيضا‭ ‬منتخبات‭ ‬اليابان‭ ‬وأستراليا‭ ‬والبحرين‭ ‬برفقة‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬منتخبي‭ ‬إندونيسيا‭ ‬والصين‭.‬