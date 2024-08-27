مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 27 - 8 (كونا) -- عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الثلاثاء 27/8/2024 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح - رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريده عبدالله المعوشرجي بما يلي:
"اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.
من جهة أخرى وجه سمو الشيخ أحمد عبدالله الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء كلمة رحب فيها بالأخت والأخوة الوزراء الجدد وهم خليفة عبدالله العجيل العسكر وزير التجارة والصناعة، وعبداللطيف حامد حمد المشاري وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان، والدكتور نادر عبدالله محمد الجلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة، ونوره سليمان سالم الفصام وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بمناسبة صدور المرسوم الأميري رقم 140 لسنة 2024 بشأن تعديل وزاري يوم الأحد الماضي، شاكرا لهم قبولهم تحمل مسؤولية العمل الوزاري في هذه المرحلة الهامة، منوها بالتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بعد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام سموه رعاه الله يوم أمس الإثنين بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة، حيث أكد سموه حفظه الله ورعاه أهمية تضافر الجهود ووضع مصلحة الوطن دائما فوق كل اعتبار والعمل على تطوير الأداء الحكومي لتحقيق كافة الإنجازات والأهداف للسير على طريق التنمية ومواجهة التحديات لتلبية آمال المواطنين وتطلعاتهم ووضع الحلول العملية لكافة القضايا بما يعود بالخير والمنفعة على الجميع.
ودعا سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الوزراء إلى ضرورة مضاعفة الجهود والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد لتسريع عملية التنمية والبناء في البلاد لتحقيق الطموحات وتطبيق القوانين على الجميع والعمل على تلمس وحل مشاكل المواطنين.
وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عن شكره للأخوة الدكتور أنور علي المضف وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار السابق والدكتور عادل محمد العدواني وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق على جهودهم التي بذلوها أثناء توليهم مناصبهم الوزارية متمنيا لهم موفور الصحة والعافية.
من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من الشيخ عبدالعزيز مشعل مبارك عبدالله الأحمد الصباح وكيل الشؤون المالية والإدارية والموظفين في الديوان الأميري بشأن الاستعدادات والترتيبات لمؤتمر القمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي ستستضيفه دولة الكويت في ديسمبر 2024 مشيرا إلى المهام التي تضطلع بها اللجنة العليا للإعداد والتحضير لمؤتمر القمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واللجان المنبثقة منها وذلك حرصا من مجلس الوزراء على متابعة كافة التفاصيل المتعلقة بهذه القمة لإظهارها بأفضل صورة ولإبراز مكانة دولة الكويت في استضافة هذا الحدث الخليجي الهام الذي سيساهم في تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي وتحقيق مصالح وآمال شعوب دول المجلس.
كما اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر سعود العمر وفريق العمل المكلف بتطوير التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) بشأن آخر المستجدات والتفاصيل المتعلقة بالخدمات الجديدة التي سوف يتم إضافتها إلى تطبيق سهل والذي يهدف إلى التحول الرقمي الحكومي وإنهاء المعاملات الورقية للمراجع مع الجهات الحكومية بأسرع وقت وبكل سهولة ويسر.
من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن مشاريع مراسيم بقوانين ومشاريع مراسيم عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية، وقرر مجلس الوزراء الموافقة عليها ورفعها إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.
وبمناسبة عطلة المولد النبوي الشريف لعام 1446 هجري والذي سيصادف يوم الأحد الموافق 15/9/2024 قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الأحد الموافق 15/9/2024 كعطلة رسمية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 16/9/2024 أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.
من جانب آخر أعرب مجلس الوزراء عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى دولة الرئيس نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الدكتور سليم الحص رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الأسبق، مستذكرا مناقب الفقيد وموقف الجمهورية اللبنانية الشقيقة الشجاع والمبدئي الذي صدح به الفقيد إبان توليه رئاسة مجلس الوزراء اللبناني منذ اليوم الأول للغزو العراقي على دولة الكويت في عام 1990، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء".(النهاية)
ط أ ب
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