أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الثلاثاء



وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف 20 و35 قرشا، والبطاطا 35 و60 قرشا، والبندورة 15و35 قرشا، والجزر 50 و75 قرشا، والخيار 20 و35 قرشا، والزهرة 25 و60 قرشا، والليمون 30 و70 قرشا، والموز البلدي 50 و85 قرشا.-(بترا)

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