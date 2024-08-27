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الجغبير: الصناعة تسهم بكسر الصادرات الوطنية لحاجز الـ 50% امام المستوردات

8/27/2024 3:11:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عقدت الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان اجتماعها السنوي العادي، الثلاثاء، برئاسة المهندس فتحي الجغبير وحضور عضاء مجلس ادارة الغرفة سعد ياسين، أحمد الخضري، ديما سختيان، عاهد الرجبي، اياد ابوحلتم ومجدي الهشلمون، ومدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي، حيث ناقشت التقرير المالي والاداري عن أعمال مجلس ادارة الغرفة للعام الماضي 2023، وتم اقرارهما من قبل الحضور .
وأكد الجغبيرفي افتتاح الاجتماع على حرص مجلس ادارة الغرفة على مشاركة الهيئة العامة في كافة القرارات والنشاطات التي يقوم بها، وابقائها على اطلاع كامل بآخر التطورات التي تخص القطاع الصناعي، من خلال وسائل التواصل المختلفة.

وأعرب الجغبير في بداية الاجتماع عن الاعتزاز بمساهمة الصادرات الصناعية الوطنية في تحقيق التجارة الخارجية الاردنية نسب تغطية تاريخية هي الأعلى منذ اكثر من عقدين، بحسب دائرة الأحصاءات العامة، والتي اشارت الى ان نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات كسرت حاجز الـ 50% لأول مرة منذ العام 2003، مشيرا الى ان الصادرات الصناعية تشكل اكثر من 96% من اجمالي الصادرات الوطنية.

واضاف الجغبير ن ابرز الصناعات التي ساهمت في تحقيق هذا المنجز التاريخي صناعة الألبسة التي حققت زيادة خلال العقدين الماضيين (2002-2022) بحوالي 1.44 مليار دينار، لتتضاعف نسبة تغطية الصادرات للمستوردات للألبسة ، تليها صناعة الذهب والمجوهرات حيث حققت صادراتها ارتفاعاً خلال العقدين الماضيين بقيمة 450.1 مليون ولتزداد نسبة تغطية الصادرات للمستوردات لها من 17% الى 85%. كما حققت صناعة المطهرات والمنظفات نمواً خلال العقدين الماضيين بقيمة 416.6 مليون بينما زادت نسبة تغطية صادراتها لمستورداتها من 94% الى 1140%، حيث بلغ الارتفاع في صادرات الأجهزه الكهربائية خلال العقدين الماضيين 169.1حوالي مليون وازدادت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات لها من 39% الى 102% .


وأوصح الجغبير ان الغرفة تابعت العديد من التشريعات والقوانين الاقتصادية والضريبية ومشاريع القوانين المعدلة لبعض القوانين الاقتصادية النافذة، حيث بحث المجلس قرار الحكومة بتخفيض الرسوم الجمركية، واكد رفض غرف الصناعة المطلق لأي تخفيض على الرسوم الجمركية على المستوردات التي يوجد لها مثيل محلي، وتم التأكيد على ضرورة تخفيض كلف الانتاج الصناعي ومساعدة القطاع الصناعي في التمويل والتسويق وتحسين بيئة الأعمال.
وجرى في نهاية اللقاء فتح باب النقاش امام حضور الهيئة العامة، الذين عبروا عن تقديرهم لجهود غرفة صناعة عمان في دعم القطاع الصناعي والانجازات التي تحققت خلال العام 2023 على كافة الأصعدة.

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