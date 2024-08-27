الجهاد الإسلامي: الاحتلال نقل ثقل عملياته من غزة إلى الضفة



ودعت الحركة الشعب الفلسطيني إلى النفير العام لمواجهة مخططات الاحتلال بتهجير سكان الضفة الغربية، وذلك بأعقاب استشهاد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي بمسيّرة استهدفت منزلا في مخيم نور شمس للاجئين بطولكرم، في حين استشهد آخر برصاص مستوطن بقرية واد رحال قرب بيت لحم.



من جانبها، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء "يوم غضب ونفير في كافة أنحاء الضفة الغربية واستثمار حالة الإضراب لإشعال نقاط التماس والمواجهة"، وفق تعبيرها.



ودعت حماس الشعب الفلسطيني في الضفة إلى مواصلة الاشتباك والغضب الجماهيري والتصدي للمستوطنين بشتى السبل، وتفعيل كل وسائل المقاومة.





وشددت الحركة على أن رعاية حكومة الاحتلال وإطلاقها العنان للمستوطنين لشن الهجمات، لن تفلح في دفع الفلسطينيين لترك أرضهم أو التخلي عن حقوقهم.



وكانت القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية أعلنت الإضراب الشامل اليوم حدادا على استشهاد 6 فلسطينيين بالضفة الغربية نتيجة قصف إسرائيلي وقتل مستوطن فلسطينيا.



وارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 652، إضافة إلى نحو 5400 جريح، منذ صعد المستوطنون اعتداءاتهم ووسع الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالتزامن مع عدوانه المدمر على قطاع غزة المحاصر.