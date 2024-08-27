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القمر يقترن بالمريخ غدا

8/27/2024 2:57:34 PM
(MENAFN- Al Watan) يُرصد في سماء العالم العربي فجر يوم غد الأربعاء، اقتران هلال القمر المتناقص بكوكب المريخ، حيث سيفصل بينهما 5 درجات وسينتظمان في مثلث سماوي مع كوكب المشتري في ظاهرة ستشاهد بالعين المجردة.
وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر والمريخ سيرصدان قبل ساعات باتجاه الأفق الشرقي، ونظراً لأن المسافة الظاهرية بين القمر والمريخ واسعة فلن يظهرا سوياً في مجال رؤية التلسكوب ولكن يمكن ذلك من خلال المناظير، مشيراً إلى أن رصد ومتابعة لمعان المريخ أسبوعياً في غاية الأهمية لرصد كيف سيتغير بشكل كبير من الآن وحتى يوم التقابل منتصف يناير 2025، فهذه التغيرات الدراماتيكية في سطوع المريخ ولونه الأحمر هي جزء من سبب روعة مشاهدة المريخ في سماء الليل.
وبيّن أبو زاهرة، أن قطر كوكب المريخ يبلغ 6,790 كيلومتراً فقط، وقطر كوكب المشتري 140 ألف كيلومتراً، ما يعني أنه يمكن اصطفاف أكثر من 20 كوكباً بحجم كوكب المريخ جنباً إلى جنب أمام كوكب المشتري، لذلك يبدو كوكب المشتري دائماً ساطعاً لأنه كبير جداً، مفيداً أن المريخ يدور حول الشمس خارج مدار الأرض وتتغير المسافة بين الأرض والمريخ، ففي بعض الأحيان تكون الأرض والمريخ على نفس الجانب من النظام الشمسي وقريبين من بعضهما، وفي بعض الأحيان على جانبين متقابلين من الشمس وبالتالي ظهر المريخ خافتاً.
ولفت أبو زاهرة، الانتباه إلى أن السبب في ان الكوكب الأحمر ساطع في بعض الأحيان لأن الأرض تستغرق عاماً لتدور حول الشمس مرة واحدة، ويستغرق المريخ نحو عامين للدوران مرة واحدة، ويحدث تقابل المريخ عندما تمر الأرض بين المريخ والشمس كل عامين و50 يوماً.

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