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3675 سريرا و18 مستشفى بالأحساء

8/27/2024 2:57:33 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد تقرير "إحصائي" حديث، بعنوان: "أبرز مؤشرات القطاع الصحي في الأحساء"، صادر عن غرفة الأحساء، توفر 18 مستشفى تابعة لوزارة الصحة، ولجهات الحكومية الأخرى، وللقطاع الخاص، وعدد الأسرة المتاحة 3675 سريرا، موزعة على النحو التالي: 2055 في مستشفيات وزارة الصحة، و372 سريرا من الجهات الحكومية الأخرى، و1170 سريرا في مستشفيات القطاع الخاص.
وأبان التقرير، أن إجمالي عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية 64 مركزًا، و123 مجمعًا طبيًا، و286 صيدلية مرخصة، تمثل 3% من إجمالي الصيدليات في المملكة، وتشير المؤشرات إلى أن القطاع الخاص في الأحساء يساهم بـ 39% من إجمالي المستشفيات متجاوزًا المعدل الوطني بـ 8 %، كما يتجاوز القطاع الخاص في الأحساء المعدل الوطني في عدد أسرة المستشفيات بنسبة 9 %، حيث يغطي 32 % من إجمالي الأسرة في المحافظة.
ولفت التقرير إلى أن برنامج التحول الصحي، يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية، وزيادة كفاءتها، ويلعب القطاع الطبي الخاص، دورًا حيويًا في تحقيق هذه الأهداف من خلال تقديم خدمات طبية متميزة وتعزيز الابتكار والتنافسية في المجال الصحي.

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