3675 سريرا و18 مستشفى بالأحساء

(MENAFN
- Al Watan)
أكد تقرير "إحصائي" حديث، بعنوان: "أبرز مؤشرات القطاع الصحي في الأحساء"، صادر عن غرفة الأحساء، توفر 18 مستشفى
تابعة لوزارة الصحة، ولجهات الحكومية الأخرى، وللقطاع الخاص، وعدد الأسرة المتاحة 3675 سريرا، موزعة على النحو التالي: 2055 في مستشفيات وزارة الصحة، و372 سريرا من الجهات الحكومية الأخرى، و1170 سريرا في مستشفيات القطاع الخاص.
وأبان التقرير، أن إجمالي عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية 64 مركزًا، و123 مجمعًا طبيًا، و286 صيدلية مرخصة، تمثل 3% من إجمالي الصيدليات في المملكة، وتشير المؤشرات إلى أن القطاع الخاص في الأحساء يساهم بـ 39% من إجمالي المستشفيات متجاوزًا المعدل الوطني بـ 8 %، كما يتجاوز القطاع الخاص في الأحساء المعدل الوطني في عدد أسرة المستشفيات بنسبة 9 %، حيث يغطي 32 % من إجمالي الأسرة في المحافظة.
ولفت التقرير إلى أن برنامج التحول الصحي، يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية، وزيادة كفاءتها، ويلعب القطاع الطبي الخاص، دورًا حيويًا في تحقيق هذه الأهداف من خلال تقديم خدمات طبية متميزة وتعزيز الابتكار والتنافسية في المجال الصحي.
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