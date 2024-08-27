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مبادرتان لجامعة خالد ضمن فعاليات يوم السعودية الرقمية

8/27/2024 2:57:33 PM
(MENAFN- Al Watan) ضمن فعاليات ((يوم السعودية الرقمية)) الذي تحتضنه منطقة عسير، وتستضيفه جامعة الملك خالد في المدينة الجامعية بالفرعاء بمشاركة 20 جهة من القطاعين العام والخاص، أعلنت الجامعة، إطلاق مبادرتين رقميتين، لتعزيز دور الجامعة في مجالات البيانات، والذكاء الاصطناعي، والتعليم الرقمي؛ وتسعى هذه المبادرات إلى تفعيل رؤية المملكة 2030 من خلال إبراز التقدم في الخدمات الإلكترونية والابتكارات الرقمية، وتأكيد مكانة الجامعة كمنارة للتميز في التحول الرقمي.
وخلال حفل الإطلاق أكد رئيس جامعة الملك خالد المكلف الدكتور سعد بن محمد بن دعجم أن جامعة الملك خالد تسعى إلى تعزيز وجودها الرقمي محليًا ودوليًا؛ للوصول إلى هذا الهدف، كما تعمل الجامعة على تعزيز ثقافة التحول الرقمي والابتكار والأعمال الرقمية في العمليات التعليمية والأكاديمية والبحثية والإدارية ورفع ثقافة المواطنة الرقمية وبناء شراكات محلية ودولية في المجال الرقمي.
من جانبه أوضح عميد عمادة الخدمات الإلكترونية بجامعة الملك خالد الدكتور حامد بن صالح القحطاني، أن ((معمل البرمجيات مفتوحة المصدر في البيانات والذكاء الاصطناعي)) يعد منصة تقنية متخصصة تهدف إلى خلق بيئة تعاونية تجمع بين المطورين، والباحثين، والأكاديميين، والشركات والقطاع الحكومي؛ ويتميز المعمل بتجهيزه بأحدث التقنيات والأدوات التي تدعم البرمجيات مفتوحة المصدر، بما في ذلك 25 جهازًا طرفيًا وأدوات متخصصة لدعم البحث والابتكار في البيانات والذكاء الاصطناعي.
وفي سياق استراتيجيتها 2030، أعلن الدكتور القحطاني أن الجامعة أطلقت أيضًا النسخة الثالثة من بوابتها الإلكترونية، التي تأتي بتصميم مبتكر وسهل الاستخدام يدعم عدة لغات عالمية، مما يعزز من توجه الجامعة نحو العالمية ويسهم في تقديم خدماتها بشكل أكثر فعالية لمختلف فئات المستفيدين من منسوبي الجامعة والطلاب والزوار والباحثين؛ وأضاف أن البوابة الجديدة تتميز بمجموعة من المنتجات الرقمية المبتكرة مثل منصة Sprint لإدارة الهاكاثونات، ومنصة EVENTS لإدارة فعاليات الجامعة، ومنصة صوت المستفيد التي تمكن المستخدمين من مشاركة آرائهم واقتراحاتهم؛ كما تتضمن البوابة خدمة جوائز الجامعة للتميز، ومنصة ملهم لخريجي الجامعة، ومنصة قياس التحول الرقمي، وغيرها من الأدوات الرقمية التي تهدف إلى تحسين التجربة الرقمية للمستفيدين.

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