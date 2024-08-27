Wednesday, 28 August 2024 02:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دعم الطلاب الأجانب المستفيدين من منصة ادرس في السعودية

8/27/2024 2:57:33 PM
(MENAFN- Al Watan) تمثّل منصة ((ادرس في السعودية)) إحدى المبادرات التي تجسّد اهتمام المملكة بالتعليم ونشره، وتوفير فرص التعليم للدارسين، واستقطاب الطلبة الدوليين من غير السعوديين من مختلف الدول، للدراسة في الجامعات السعودية بمختلف التخصصات.
10 لغات
وأوضح مدير مبادرة التأشيرة التعليمية المشرف على منصة ((ادرس في السعودية))، الدكتور سامي بن عبدالله الحيسوني، خلال مشاركته في أعمال ملتقى خريجي مؤسسات التعليم العالي من غير السعوديين من جمهورية كينيا، الذي يعقد في مدينة نيروبي حاليا، أن وزارة التعليم تعرّف من خلال هذا الملتقى بمنصة ((ادرس في السعودية))، التي تعدّ منصة وطنية موحدة تقدم خدماتها بعشر لغات عالمية، وتسهّل على الطلاب الدوليين تقديم طلباتهم إلكترونيا، للدراسة في الجامعات السعودية بمختلف التخصصات. كما تسهم المنصة في تمكين الطالب المستفيد من متابعة طلبه حتى الحصول على التأشيرة التعليمية إلكترونيا من خلال ربط الإجراءات إلكترونيا بين وزارتي التعليم والخارجية، ليستطيع الطالب الالتحاق بالجامعات السعودية في مختلف التخصصات ومختلف المراحل الدراسية.
وأفاد بأن هذا الملتقى يأتي بهدف الإشادة والعناية بالطلبة غير السعوديين الذين تخرجوا في الجامعات السعودية، حيث تخرج أكثر من 600 طالب من جمهورية كينيا. كما تخصص المملكة سنويا ما يقارب 190 مقعدا للطلبة من جمهورية كينيا للدراسة في الجامعات السعودية.
إجراءات المنصة
وتسهم منصة ((ادرس في السعودية))، التي أطلقتها وزارة التعليم بالمملكة، في تلبية طلبات الدراسة من الطلاب غير السعوديين المقيمين في المملكة وخارجها، وتوفير فرص تعليمية للباحثين وطلبة العلم من مختلف دول العالم. وتشمل آلية التقديم للبرامج التعليمية إنشاء حساب على المنصة، واختيار البرنامج المناسب، وتسلم المتقدم خطاب القبول، وطلب التأشيرة التعليمية قبل الوصول للمملكة بالتنسيق مع الجامعة، وبدء الدراسة فيها.

MENAFN27082024000089011017ID1108607212

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث