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العروبة محطة الصيعري التاسعة

8/27/2024 2:57:33 PM
(MENAFN- Al Watan) تعاقد العروبة مع المهاجم محمد الصيعري قادما من القادسية ليكون حلوة الجوف المحطة التاسعة للاعب الذي بدأ في الاتحاد ومثل بعدها هجر والاتفاق والتعاون والحزم والوحدة والفيصلي، والقادسية.

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