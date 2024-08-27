العروبة محطة الصيعري التاسعة
التاريخ
8/27/2024 2:57:33 PM
(MENAFN
- Al Watan)
تعاقد العروبة مع المهاجم محمد الصيعري قادما من القادسية ليكون حلوة الجوف المحطة التاسعة للاعب الذي بدأ في الاتحاد ومثل بعدها هجر والاتفاق والتعاون والحزم والوحدة والفيصلي، والقادسية.
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